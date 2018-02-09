Новый премьер Дагестана вытащил сенатора из воды

9 Февр. 2018 2018-02-09T17:53:45+03:00

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Как только не испытывала чиновников «кремлевская школа губернаторов». Испытуемым, словно спартанцам перед нашествием персов, приходилось прыгать со скалы, учиться стрельбе, ложиться под движущуюся технику, а еще – плавать на лодках-драконах. И все это - в рамках спецтренингов, организованных РАНХиГС по поручению администрации президента.

И вот в лодочной гонке прошлой осенью на Гребном канале в Крылатском участвовал будущий премьер Дагестана Артем Здунов. Когда перевернулась лодка, Артем бросился спасать своих коллег. Хотя особой опасности там вроде и не наблюдалось – воды по грудь.

- Мы были в одной команде. Лодка перевернулась на финише, - рассказала "КП" участница гонки и сенатор Совфеда Лилия Гумерова. - Мы все оказались в воде. Артем помог мне на спасательный катер сесть.

- Наша команда перевернулась, когда мы финишную черту пересекли, - подтвердил "КП" еще один выпускник «кремлевских тренингов» и депутат Госдумы Владимир Гутенев. - По инерции не удержались, черпанули воды, ну и опрокинулись. По времени мы заняли третье место. На лодке было несколько девушек. Все, конечно, бросились им на помощь. Артем оказался наиболее проворным. Опасности особой не было, но вода была "бодрящей". Кстати, правительство Дагестана 42-летний Артем Здунов возглавил буквально несколько дней назад - 7 февраля. Сейчас в северокавказской республике под руководством 68-летнего врио главы региона Владимира Васильева проходят "чистки коррупционеров".

КТО ИЗ ВЫПУСКНИКОВ СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ

1.Дмитрий Азаров - Самарская область;

2.Глеб Никитин - Нижегородская область;

3.Александр Цыбульский - Ненецкий автономный округ;

4.Александр Бурков - Омская область;

5.Станислав Воскресенский - Ивановская область;

6.Андрей Клычков - Орловская область;