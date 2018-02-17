Меркурий вступает в верхнее соединение с Солнцем

СЕГОДНЯ 12:22 2018-02-17T12:30:52+03:00

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Меркурий – ближайшая к Солнцу планета - 17 февраля 2018 года в 15:00 мск пройдет верхнее с ним соединение. В это время Меркурий скроется за нашим светилом. А Земля останется перед ним. То есть, мы окажемся по разные стороны от Солнца. Видно Меркурий в это время, конечно же, не будет.

Как сообщили в Московском планетарии, планету можно будет наблюдать на вечернем небе с 5 марта.

Меркурий в 2018 году

«В марте наступает самая благоприятная вечерняя видимость Меркурия в 2018 году, - объясняют астрономы. - К середине марта месяца продолжительность видимости планеты увеличится до 1,3 часов. Меркурий движется по созвездиям Водолея и Рыб. Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от −1,9 до 5,5, но его нелегко заметить из-за близости к Солнцу. Для наблюдения Меркурия в периоды видимости нужен бинокль, открытый горизонт и ясное, безоблачное небо.

Фазы Меркурия

2018-й год подарит два периода видимости Меркурия: вечерняя – в марте и утренняя в конце августа.

Видимый диаметр Меркурия в период наилучшей вечерней видимости в марте 2018 года увеличивается с 5,6 до 8,7 угловых секунд».