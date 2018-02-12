2018-02-12T13:57:00+03:00
Общество

Что делать, если вас обманули коммунальщики или продавцы

Когда рядовому потребителю не получается добиться правды самостоятельно, решить его проблему помогают общественники и профессиональные юристы
Михаил КОПАНИЦА
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В офис Тульского общества потребителей люди приходят с разными проблемами Фото предоставлено областной общественной организацией «Тульское общество потребителей»В офис Тульского общества потребителей люди приходят с разными проблемами Фото предоставлено областной общественной организацией «Тульское общество потребителей»
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В прошлом году жительница Тулы, вернувшись домой из командировки, с ужасом обнаружила, что ее квартира превратилась в коммуналку. Пока женщина отсутствовала, в ее жилище обрушилась межквартирная стена и образовался пролом к соседям...

Хозяйка обратилась за помощью в свою управляющую компанию, которая, мягко говоря, не торопилась с помощью. Нашей героине пришлось оперативно за свой счет устранять аварийную ситуацию, ведь нельзя же жить и смотреть сквозь разрушенную стену на соседей…

Пострадавшая обращалась в разные инстанции, потеряла счет заявлениям, но дело с мертвой точки не сдвигалось. Чтобы компенсировать непредвиденные расходы, тулячка пошла в суд, а за юридической поддержкой обратилась в "Тульское общество потребителей". Его специалисты откликнулись сопровождали пострадавшую на протяжение всего процесса и помогли добиться справедливости.

-Наша организация отстаивает права граждан на качественную продукцию и ведет борьбу с недобросовестными управляющими компаниями, - рассказывает руководитель "Тульского общества потребителей" Елена Шмелева. - Поэтому мы запустили проект «Лаборатория тульского потребителя». В рамках проекта ведется контроль потребительского рынка с оценкой качества товаров и услуг, экспертизой закупок и ценообразования. У проекта есть и образовательная составляющая: мы консультируем граждан в сфере их прав, как потребителей.

Общественный инспектор ведет мониторинг цен в аптеке Фото предоставлено областной общественной организацией «Тульское общество потребителей»

Общественный инспектор ведет мониторинг цен в аптеке Фото предоставлено областной общественной организацией «Тульское общество потребителей»

Общественные инспекторы следят за изменением динамики цен в торговых точках, контролируют срок годности, проверяют качество алкогольной продукции, продуктов питания и лекарств. Инспекторы – люди разных возрастов, в основном, члены общественной организации. Много среди них молодежи. А объединяет их активная жизненная позиция.

В прошлом году инициативы "Тульского общества потребителей" поддержал Фонд президентских грантов.

-Президентский грант дал нам новые возможности. Благодаря ему мы теперь принимаем жителей с их проблемами в небольшом, но комфортном офисе, привлекли квалифицированных юристов, которые готовы оказать правовую поддержку оказавшимся в беде людям, - рассказывает Елена Шмелева.

Из «Лаборатории тульского потребителя» вырастут новые формы помощи тулякам. Например, общественники собираются проводить жилищные форумы, на которых эксперты будут просвещать жителей, как действовать в проблемной ситуации. Планируют «подковать» граждан и на финансовом поле, в частности, рассказать о «подводных камнях» кредитования.

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