Российский инвестиционный форум-2018: даешь инновации, «цифру» и семейные ценности

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:06:49+03:00

Уже традиционно на этом форуме, который пройдет 15–16 февраля в Сочи, присутствуют руководители федеральных органов власти, главы регионов, а также представители крупнейших российских компаний, ведущие эксперты и СМИ

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В работе форума примет участие председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Особое внимание на нынешнем форуме, как и на прошлых, будет уделено инвестиционному потенциалу российских регионов. В его рамках, в частности, состоится выставка инвестиционных проектов регионов, будет представлена Стратегии развития Кубани до 2030 года.

14 февраля, перед началом основной программы, пройдет День молодежного предпринимательства.

Основная программа форума состоит из трех крупных тематических блоков – «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» и «Улучшая качество жизни».

Эксперты уже обратили особое внимание на последний блок – на форумах федерального масштаба все активнее обсуждается городская экономика, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. Среди тем для обсуждения также семейные ценности. Тема рассматривается через призму «почему темпы развития семейного бизнеса в России отстают от общемировых». Другой новой темой Российского инвестиционного форума стала «серебряная экономика». Дело в том, что «экономика пожилых» становится для России все более актуальной в связи с тем, что доля пожилых среди населения растет, что соответствует общемировой тенденции.

Все дни работы форума на масштабной площадке медиацентра, в котором и пройдут основные мероприятия, будет работать уникальная выставка инвестиционных проектов регионов России.

В рамках пленарного заседания состоится церемония вручения наград «Премии развития-2017», учрежденной Внешэкономбанком. Это профессиональная награда за значительный вклад в социально-экономическое развитие России.

В ходе работы форума будет вручена и премия имени А. П. Починка – по итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов. Конкурс направлен на поиск лучших программ, ориентированных на решение социальных проблем в регионах страны.

Одна из площадок форума называется «Лаборатория НКО». На ней благотворительные фонды и некоммерческие организации проведут презентации своих программ, мероприятия и лекции.

Ищем лучшие решения

«Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России

На этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения».

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ