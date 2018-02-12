Бывшая жена Грачевского загорает топлес в Таиланде
Четыре года телеведущая Анна Грачевская была женой основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. От этого брака у Анны и Бориса Юрьевича растет дочь Василиса. Девочка родилась в 2012 году. После развода Грачевский помогает Анне воспитывать дочь.
У Бориса Грачевского сейчас уже новый брак с певицей Екатериной Белоцерковской.
Счастлива в новом браке и Анна Грачевская. В 2016 году Грачевская стала женой спортивного агента Артема Кузякина. Для Артема, как и для Анны, этот брак стал вторым. У спортсмена двое детей, которые живут вместе с его первой женой в Санкт-Петербурге - сын Марк и дочь Маргарита.
Анна Грачевская не скрывает от поклонников, что увеличила грудь и ягодицы.
Операцию бюста красотка сделала после рождения дочери.
Бывшая жена Грачевского загорает топлес в ТаиландеФото: Личный архив
-Я прибегла к этой операции исключительно из физический соображений. После рождения ребёнка у меня произошла деформация груди и врачи не обещали, что форма вернётся. И, к сожалению, из эстетических соображений пришлось пойти на операцию, - признавалась поклонникам в своем Инстаграме Анна Грачевская.
Именно поэтому, по словам телеведущей, она спокойно загорает топлес на отдыхе.
В редакцию «КП» попали фотографии с отдыха Анны. На снимках Грачевская загорает топлес в Таиланде, на Пхукете.
Судя по снимкам, брюнетка находится в отличной форме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Анна Грачевская: «Мне нравится моя большая, силиконовая задница!»
Телеведущая ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее за пластику ягодиц (подробности)