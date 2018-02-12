2018-02-12T20:04:30+03:00
Звезды

Бывшая жена Грачевского загорает топлес в Таиланде

Красавица отдыхает с молодым мужем на Пхукете
Алина ЧЕРНОВА
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В 2016 году Грачевская стала женой спортивного агента Артема КузякинаВ 2016 году Грачевская стала женой спортивного агента Артема КузякинаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Четыре года телеведущая Анна Грачевская была женой основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. От этого брака у Анны и Бориса Юрьевича растет дочь Василиса. Девочка родилась в 2012 году. После развода Грачевский помогает Анне воспитывать дочь.

У Бориса Грачевского сейчас уже новый брак с певицей Екатериной Белоцерковской.

Счастлива в новом браке и Анна Грачевская. В 2016 году Грачевская стала женой спортивного агента Артема Кузякина. Для Артема, как и для Анны, этот брак стал вторым. У спортсмена двое детей, которые живут вместе с его первой женой в Санкт-Петербурге - сын Марк и дочь Маргарита.

Анна Грачевская не скрывает от поклонников, что увеличила грудь и ягодицы.

Операцию бюста красотка сделала после рождения дочери.

Бывшая жена Грачевского загорает топлес в Таиланде Фото: Личный архив

Бывшая жена Грачевского загорает топлес в ТаиландеФото: Личный архив

-Я прибегла к этой операции исключительно из физический соображений. После рождения ребёнка у меня произошла деформация груди и врачи не обещали, что форма вернётся. И, к сожалению, из эстетических соображений пришлось пойти на операцию, - признавалась поклонникам в своем Инстаграме Анна Грачевская.

Именно поэтому, по словам телеведущей, она спокойно загорает топлес на отдыхе.

В редакцию «КП» попали фотографии с отдыха Анны. На снимках Грачевская загорает топлес в Таиланде, на Пхукете.

Судя по снимкам, брюнетка находится в отличной форме.

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