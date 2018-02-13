«Красная машина» выходит на старт

13 Февр. 18:40 2018-02-14T02:06:02+03:00

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С 14 февраля большая часть хоккейной сборной России, а с ней и самые ярые болельщики перестают бриться. На удачу - есть такая давняя хоккейная примета. Из-за нее к финалам некоторые хоккеисты напоминают йети. Хочется верить, что в игроки из состава нашей «Красной машины» достанут бритвы только после 25 февраля, когда будут отмечать победу в решающем матче. Но до финала еще 12 дней, и полдюжины соперников. Первый из них - Словакия. Матч начнется 14 февраля в 15:10 (показывает Россия-1).

Сборная России с пользой провела последнюю неделю подготовки. Разнесла в товарищеском матче Корею - 8:1, заселилась в олимпийскую деревню, запустила ветерана Мозякина, не имевшего постоянного места в составе, в первую тройку к Ковальчуку, и назначила Дацюка капитаном - все-таки самый возрастной игрок среди всех сборных на Олимпиаде. А заодно чуть не поссорилась с МОК. Но для начала изучила первых соперников.

Что нужно знать о словаках на этом турнире? Да практически ничего. Словацкий хоккей сейчас пытается выйти из затяжного пике, основной лидер у них - защитник Иван Баранка (у игрока, когда-то считавшимся очень перспективным, ровно один матч в НХЛ, а потом шесть сезонов за «Спартак», «Салават» и «Авангард»). Кроме того, Словакия провела перед Олимпиадой ровно один товарищеский матч, не успела сыграться и сейчас кажется как раз тем соперником, с которым нормально разминаться.

Но кого интересует сам хоккей на таких ранних стадиях соревнований, когда вокруг идет самая политизированная Олимпиада в истории. Вот и накануне старта хоккейного турнира МОК официально запретил Федерации хоккея России (ФХР) называть нашу сборную «Красная машина». Это имя досталось нам в наследство от советской команды 1970-1980-х, но МОК это особо не волновало. Вы, говорят, «Олимпийские атлеты из России», так и пишите у себя на сайте и в соцсетях, и никак иначе.

В ФХР слегка удивились, с чего это вдруг МОК проснулся, ведь раньше против «Красной машины» никто не возражал, но решили не связываться. «Ранее в требованиях МОК ограничений на использование медиа-ресурсами спортивных федераций национальной символики, а также наименований сборных команд не было», - пожала наша федерация плечами с помощью пресс-релиза. И на всякий случай предупредила: «Согласно сложившимся традициям нашего участия в важнейших международных турнирах, на матчи команда будет приезжать в строгих костюмах».

Главное теперь, чтобы в «строгих костюмах» суровый МОК не нашел никакой крамолы. Потому как Международный олимпийский комитет в последнее время очень здорово научился что-то замечать, а на что-то закрывать глаза. Например, у многих голкиперов есть обычай на своих шлемах наносить разные красивые рисунки. Вот и вратарь сборной Кореи, сменивший гражданство канадец Мэтт Далтон, нарисовал на экипировке корейского полководца Ли Сунсина. Исторический персонаж прославился тем, что в 16-м веке очень здорово отличился в Имдинской войне против японцев. Рассмотрев средневекового полководца, МОК замахал руками: как так, это же политика, там же политический подтекст! И запретил рисунок.

Через пару дней чиновникам показали шлем вратарей женской сборной США со Статуей свободы. «Ну и что?» - ответил МОК. И специально заявил, что не требует от американцев убирать аэрографию. У каждого на Олимпиаде своя политика.