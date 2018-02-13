По «Беркуту» на Майдане стреляли нынешние депутаты

СЕГОДНЯ 13:45 2018-02-13T14:27:23+03:00

Один из грузинских снайперов рассказал о том, кто из политиков принимал участие в убийстве людей на площади Незалежности

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Александр Ревазишвили, один из грузинских снайперов, стрелявших в людей на Майдане, рассказал, кто из нынешних украинских политиков в феврале 2014 года поднял оружие на своих соотечественников. Их фамилии сегодня на слуху благодаря русофобским высказываниям. Однако во время Майдана они выступили не против мифической «российской угрозы». В расправе над согражданами участвовали нынешний глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк со своим отцом.

- Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой - из карабина «Сайга», его отец - из карабина СКС, - приводит показания снайпера Ревазишвили РИА Новости.

Кстати, именно в машине Пашинского во время майдана, его активисты нашли автоматическое оружие. Но тогда ему удалось объяснить, что оно предназначалось для защиты «революционеров».

Другой стрелок - Коба Нергадзе - рассказал агентству, что в Киев зимой 2014 года приехал по приглашению советника Михаила Саакашвили Мамуки Мамулашвили. На группу стрелка выделили 10 тысяч долларов, а по окончании «работы» обещали еще 50 тысяч. Нергадзе уверяет, что оружие и приказ открыть огонь получил от все того же Сергея Пашинского. Всю информацию грузинские снайперы готовы предоставить украинскому суду. Хотя вряд ли в Киеве заинтересованы в таких «подарках» - это ведь сломает и без того нестройную версию о «кровавом Януковиче».

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Расстрел людей на Майдане в Киеве в феврале 2014 года устроили снайперы, которых специально завезли на Украину. Их было 50 человек. И их разделили на группы по 10 бойцов, каждая из которых действовала по своей команде. А за «работу» на Майдане им обещали заплатить по $5 тысяч. (подробности)