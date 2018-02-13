Надежда больших размеров

13 Февр. 20:25 2018-02-13T20:26:14+03:00

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По словам некоторых стройных девушек, изнуряющих себя разнообразными диетами, по ночам им снится еда, например, убегающий от них пряник. Сложно сказать, что снится людям толстым - возможно, от них во сне убегают лишние килограммы. Помочь сделать сон явью призвано шоу «Взвешенные и счастливые», очередной, уже четвертый сезон которого стартует в телеэфире. Формально главным призом является чек на два с половиной миллиона рублей, однако истинным подарком для того, кто сбросит наибольшее количество кг, станет его (или ее) новый облик. Заполучив фигуру фитнес-гуру, победитель смело посмотри в глаза шутникам, еще вчера дразнившим его жиртрестом, а заодно заставит всерьез призадуматься тех, кто до сих пор считает, что хорошего человека должно быть много.

Кстати, по поводу «много» - за победу будут сражаться 18 участников, чьи размеры не имеют ничего общего с буквами S или M. Вести шоу будет Анфиса Чехова, знаменитые пышные формы которой благодаря серьезной работе надо собой подверглись изрядной реконструкции - теперь Анфиса невероятно стройна и служит участникам проекта наглядным примером.

СТС, «Взвешенные и счастливые люди», новый сезон, 17 февраля, 19:00