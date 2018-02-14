2018-02-14T18:00:16+03:00
Звезды

Топит лед: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальным фото в ошейнике

Ну, все-таки, праздник как никак
Ольга АНТОНОВА
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Ким решила тряхнуть старинойКим решила тряхнуть старинойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ким Робертовна Кардашьян после того, как в третий раз стала мамой решила тряхнуть стариной и вновь заполнила свой инстаграм сексуальными и манящими фотографиями себя любимой в белье, а иногда и без него. И хотя нашлись среди поклонников те,кто заявил, что не о соблазнении сейчас звезде инстаграма нужно думать, а о маленькой дочке (ты же мать, Ким!) им тут же заблокировали клавиатуру другие фоллловеры.

kimkardashiankimkardashian
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3018035 отметок «Нравится»29053 комментариевInstagram

«Ким, ты классная, еще больше фото! Давай еще!»,- попросили поклонники в сотнях комментариях. А Кардашьян два раза просить не надо. Накануне Дня Святого Валентина самая популярная женщина в мире снова опубликовала эротическое фото в белье, на этот раз добавив пикантную деталь: блестящий ошейник – украшение. Мол, и молодой мамочке не чужды земные радости. Мы о моде, конечно.

kimkardashiankimkardashian
@kkwbeauty lipstick coming soon
2343138 отметок «Нравится»31856 комментариевInstagram

И что тут началось?! Держи меня, инстаграм! За первые пять часов после публикации фото собрало больше 4 миллионов лайков, в принципе, если бы ими можно было бы отапливать города, какую-нибудь Неваду красавица-армянка точно бы согрела. А так только мужские сердца. Но их обладатели остались совсем не в обиде, напротив, большинство фолловеров заявили, что Кардашьян сделала им отличный подарок на праздник. Загадкой только остался вопрос, что же супруг Ким подарил ей этот романтический день? В прошлом году это был новый автомобиль. Ну вряд ли Канье Уэст будет повторяться?!

А вот в 2016 году Ким сама составила список того, что ей действительно нужно от мистера Уэста (разве мужчины сами знают?!), куда вошло много чего нужного для хозяйства: массажная свеча (35 долларов), шелковую повязка на глаза (69 долларов), лепестки роз (86 долларов) и масло для тела от Valentino (46 долларов), а еще – атласные простыни Ralph Lauren ($145) и бутылку дорогого шампанского Armand de Brignac's Brut de Rose ($10 000). Плюс, плетку, шест для стриптиза и красивое ожерелье - ошейник. Судя по всему, в нем она и предстала на фото в этом году. Пригодился подарочек!

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Всего две недели назад у Ким Кардашьян появился третий ребенок — девочка, которую родила суррогатная мать. Другая бы на месте Ким с головой погрузилась в прекрасный мир памперсов и бутылочек, но только не Кардашьян. 37-летняя модель отпраздновала новый период своей жизни так, как привыкла - обнаженной фотосессией. Ким соорудила новую прическу — заплела свои длинные локоны в африканские косички — и сделала серию снимков в спальне. Самыми горячими кадрами Кардашьян поделилась в своем Инстаграме. (подробности)

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