Три факта про «Теслу»: полет нормальный?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-13T12:13:02+03:00

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1. Tesla - полностью электрические машины, которые могут разгоняться очень быстро, а одного заряда батарей реально хватает на 300 - 400 км пути. Эта американская фирма делает не только машины, но и зарядные устройства для них. Причем из желающих поставить такие у себя рядом с придорожным ресторанчиком выстраиваются очереди, потому что точка автоматически окажется на карте в специальном мобильном приложении и желающие зарядить машину тут же станут желанными клиентами. Пока она «висит» полчаса на проводе, водитель и пассажиры из нее обязательно купят кофе и что-нибудь поесть. А они купят, не сомневайтесь.

2. Владельцы Tesla - люди небедные. Остропопулярный среди подсевших на «Теслу» полноприводный внедорожник Model X стоит от 80 до 140 тысяч долларов в США. В России такие машины официально не продают, но привезти по заказу можно, правда, стоить она будет 10 - 15 млн. рублей, стоит ли говорить о выгоде от экономии на бензине? И все же только в прошлом году в России было продано 62 новых электромобиля Tesla, в том числе 48 кроссоверов Model Х, такие данные приводит «Автостат».

3. Космические цены пока не приносят прибыли, компания Tesla Incorporated с убытком завершила четвертый квартал и 2017 год в целом. Последние три месяца 2017 года стали для Tesla наихудшими в ее истории. Чистый убыток в октябре - декабре увеличился до 675 млн. долларов, а в целом по итогам 2017 года убыток превысил 1,4 млрд. долларов, то есть 100 млрд. рублей. Улетные суммы!