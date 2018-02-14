Псковская область – западные ворота в Россию

СЕГОДНЯ 14:25 2018-02-14T18:37:24+03:00

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Псковская область сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов России. Благодаря особому географическому положению (область граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией) Псков издавна был «западными воротами» России, краем, который с древних времен вел активную торговлю с Европой и развивал промышленность. Таким регион остается и сейчас: используя исторические традиции и экономические связи прошлого, Псковская область выстраивает свою инвестиционную политику, ориентируясь одновременно на Запад и на Восток, используя близость сразу к двум столицам России – Москве и Санкт-Петербургу – и предлагая инвесторам уникальные возможности для развития новых проектов.

– Создание комфортных и выгодных условий для инвесторов – приоритетная задача Псковской области, – рассказывает временно исполняющий обязанности губернатора области Михаил Ведерников. – За последние годы здесь разработана необходимая инфраструктура, усовершенствована законодательная база, проделана большая работа по упрощению административных процедур и устранению бюрократических барьеров. Благодаря такой системной и целенаправленной работе в прошлом году прирост инвестиций в основной капитал составил 12% при среднем в России – 4%. Останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому я лично провожу переговоры с потенциальными инвесторами и буду курировать их проекты в регионе. Сейчас на сопровождении администрации области находится более 70 проектов с объемом инвестиций порядка 115 млрд рублей.

Развитие приграничного сотрудничества – важное направление инвестиционной политики: в регионе работают более 100 латвийских фирм со смешанным капиталом и около 40 эстонских. Область стала одним из немногих субъектов РФ, где в пилотном режиме внедряется стандарт Российского экспортного центра – унифицированная программа по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики.

Кроме того, это единственный регион на Северо-Западе России, где создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. В ОЭЗ «Моглино» инвесторы могут сразу приступать к реализации проектов. Сейчас здесь работают 9 компаний-резидентов, а в ноябре прошлого года финская лакокрасочная компания ООО «Нор-маали» открыла на территории «Моглино» первый завод.

Активно развивается промышленный электротехнический кластер в Великих Луках. Сейчас в него входят 12 производственных предприятий и 6 объектов инфраструктуры, в производстве заняты 4400 человек. При поддержке Минпромторга в Великих Луках идет работа по формированию технопарка, к 2018 году в него вошли два резидента – ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования».

Природа и исторические памятники Псковской области всегда привлекали туристов. В 2018 году будет завершен проект по реконструкции и благоустройству улиц, площадей и набережных Пскова. Туристско-рекреационный кластер «Псковский» включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011– 2018 годы)». Общий объем финансирования этого проекта составляет 7 млрд 30 млн рублей.

Псковская область – член Ганзейского союза Нового времени – международной организации, способствующей развитию торговли и туризма. Созданная в 1980-м, в год 700-летия средневекового Ганзейского союза, «Новая Ганза» стала мостиком между городами Европы и российским Псковом. Благодаря этому альянсу регион укрепляет экономические и культурные связи с Евросоюзом и заключает взаимовыгодные торговые контракты с западными партнерами.

Псковская область сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов России.

Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области:

«Я лично провожу переговоры с потенциальными инвесторами и буду сопровождать их проекты в регионе»