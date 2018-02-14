Российский инвестиционный форум открылся в Сочи
Российский инвестиционный форум открылся в Сочи.В Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. За 3 дня российские регионы прорекламируют себя инвесторам, бизнесмены встретятся для заключения многомиллионных контактов, а чиновники обсудят, как сделать экономику еще эффективнееРуслан РАХМАНГУЛОВ, Александр Ширков
В Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. За 3 дня российские регионы прорекламируют себя инвесторам, бизнесмены встретятся для заключения многомиллионных контактов, а чиновники обсудят, как сделать экономику еще эффективнее. «Нулевой» день форума 14 февраля традиционно посвящен молодежному предпринимательству. Основная программа пройдет 15 и 16 февраля.
В этом году ожидается рекордное за всю историю форума количество участников – около 4000 человек. В олимпийскую столицу приедут представители 128 крупнейших отечественных и иностранных компаний. Помимо бизнесменов, в работе форума по традиции примут участие премьер-министр Дмитрий Медведев, представители российского правительства и главы 73 регионов.
На площадке работает открытая студия «Комсомольской правды». Интервью с гостями вы можете читать на сайте в разделе «Российский инвестиционный форум» и слушать на радио «Комсомольская правда»
Российский инвестиционный форум в Сочи.
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