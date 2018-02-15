Оксана Федорова проведёт открытый урок мужества

СЕГОДНЯ 16:17 2018-02-15T16:24:23+03:00

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В марте прошлого года в Колонном зале Дома Союзов благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» презентовал трилогию «Маленькие герои большой войны», посвященную 400 юным участникам Великой Отечественной.

— Над трилогией «Маленькие герои большой войны» мы работали три года. Эта книга посвящена защитникам Отечества. Мы делали этот проект с любовью для детей и молодежи, чтобы они знали о тех, благодаря кому мы живем под мирным небом, — рассказывала «КП» Оксана Федорова.

А теперь «Мисс Вселенная» решила лично рассказать школьникам о подвигах героев войны. 21 февраля Оксана проведёт для школьников открытый Всероссийский урок мужества. Кстати, в основу этого урока войдёт трилогия «Маленькие герои большой войны. Напомним: книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» — это собрание рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 18 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автор-составитель — Аркадий Никоноров, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры, член Союза писателей России, полковник, собрал исторически подтвержденные факты о подвигах 400 детей с разных уголков нашей страны.

Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» размещена на сайте http://detigeroi.ru и доступна для скачивания и размещения на сайтах школ и библиотек РФ. Открытый урок Оксаны Федоровой пройдет с 12:00 до 13:00 по московскому времени в прямом эфире. За трансляцией можно наблюдать на YouTube-канале фонда Оксаны Федоровой, а также в сети ВКонтакте Российского Движения Школьников.

Всероссийский урок мужества Оксана Федорова проведёт вместе с составителем трилогии «Маленькие герои большой войны» Аркадием Васильевичем Никоноровым (доктор исторических наук, ветеран, полковник, заслуженный работник культуры, член Cоюза писателей России). «Мисс Вселенная» расскажет о проекте «Маленькие герои большой войны» и не только.

— И пригласим все российские школы присоединиться к всероссийской посадке именных аллей маленьких героев, — добавляет Оксана Федорова.