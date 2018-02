Ни слова про любовь

14 Февр. 23:50 2018-02-15T00:00:37+03:00

Что-то подозрительно мало сегодня про любовь. И это в День влюбленных. Ладно, тогда я.

Все мы видели это в американском кино: муж надевает утром белую рубашку, пьет кофе и идет на работу. Но в дверях останавливается, оборачивается и говорит жене: I love you. А она, не будь дура, ему отвечает: I love you too.

После этого многие девушки говорят своим парням (или мужьям): вот видишь, американцы все время друг другу в любви признаются, а мы, русские, как будто стесняемся своих чувств.

Это, конечно, ерунда. Все дело в языковых нормах. У нас муж, уходя на работу, непременно скажет жене: "Целую, котя". И услышит в ответ: "И я тебя целую, зая. Не забудь вечером картошки купить". Все то же самое, только по-русски. Ведь целует - значит любит, верно? Так что вовсе мы своих чувств не стесняемся.

А попытки подражать американскому кино выглядят ужасно нелепо. У нас во дворе случай был: мужчина уезжал, видимо, в командировку. Солидный такой мужчина, с персональным водителем. И вот он уже садится в свою служебную Audi с красивыми номерами, а жена в это время распахивает окно и кричит на весь двор протяжно: "я люблююююю тебяяяяяяя". Мужчина явно смущается, на "я тоже тебя люблю" у него задора не хватает, он что-то бормочет в ответ и спешно уезжает.

Может, конечно, она его и вправду любит, но это признание на весь двор звучало как-то жутко фальшиво. Хотя сама дама наверняка ощущала себя героиней американского фильма.

И вспомнилась сценка (кажется из "6 кадров"). Муж с авоськой идет в магазин, а жена ему кричит из окна, чтобы все слышали: "Миша, и еще икры черной возьми, и крабов, и шампанского самого дорогого. Потому что можем себе позволить".

Я вот лично полагаю, что чувства выражать, конечно, надо, но без всякой публичности и с учетом наших национальных особенностей. Не надо вот этих "я люблю тебя" по поводу и без. Любишь жену - подкрадись к ней сзади незаметно, обними и поцелуй в ушко. Она сразу все поймет, без слов.