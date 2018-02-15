Алкоголики vs трезвенники: Как бросить пить навсегда и зачем

15 Февр. 20:15 2018-02-15T23:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мне нравится выпивать», «алкоголь помогает расслабить голову», «я пью не больше других», «не пить я могу легко, но не хочу», «борщ без водки – невкусно»… Знакомо? Кто-то из читателей сам частенько эти мантры произносит, кто-то слышит их от пьющих близких. Зато те, кто одолел зеленую змеюку, дружно говорят с точностью наоборот: как же хорошо и приятно не пить. Думается, правда все-таки за вторыми, потому что они побывали по обе стороны баррикады. А главное – сумели эту коварную баррикаду преодолеть. Вот реальные истории бывших алкоголиков, ставших трезвенниками. О своих успехах они рассказали в соцсети Reddit.

Попала в реанимацию после перепоя. Тогда-то поняла: это болезнь, и я от нее устала. И вот уже 6 месяцев трезвости!

Это я в декабре 1995 года и в декабре 2017. Я победила зависимость от алкоголя после того, как загремела в тюрьму. Вот уже 20 лет не пью ни капли

Между снимками - три года трезвости

«Первое фото – после нападения на улице, когда была пьяная вдрызг. Второе сделано на прошлой неделе. Между ними - три года трезвости. Это огромное облегчение - знать, что больше не нужно пить».

Трезвый ровно год

Восстановление возможно

«Вот как меня изменили 826 дней без спиртного. Слева я - 11 июня 2014, справа - сегодня. Я наконец-то могу сказать: страшный сон закончился. Восстановление возможно, хотя потребовалось много усилий и самодисциплины».

8 1/2 месяцев трезвости, минус 20 килограмм

«6 января 2016 года я выбросила бутылку водки и зарегистрировалась в реабилитационном центре. 8 1/2 месяцев трезвости, минус 20 килограмм и - я снова чувствую себя собой».

Бег круто прочищает мозги и снимает стресс

«500 дней не пью! Минус 45 кг! Двенадцать лет ежедневного пьянства чуть не убили меня. Я очень много ел, когда выпивал, особенно объедался во время похмелья. Через четыре месяца трезвости занялся бегом. Это круто прочищает мозги и снимает стресс».

Было очень тяжело не пить

«11 месяцев трезв. Моя жизнь еще никогда не была лучше. Год назад я проснулся от похмелья в последний раз и понял: я больше не хочу чувствовать себя дерьмом. Мы с женой выбросили в мусор весь алкоголь, что был в доме, все рюмки и стаканы. Было очень тяжело не пить. Но это такая свобода – знать, что алкоголь больше не контролирует мою жизнь. Мы купили новый дом, в который влюбились, я запустил собственный проект – кулинарное шоу. Еще один бонус - потерял 20 кг!»

Праздную 4 года трезвости

Сегодня пять лет, как я трезв!

«Спасибо Reddit за поддержку и за то, что помог спастись от суицидальных мыслей ровно 5 лет назад во время ужасной самостоятельной детоксикации. Сегодня пять лет, как я трезв! Я точно знаю, что тогда хотел покончить не с жизнью вообще, а с той жизнью, которую провел в пьянстве».

Полтора года трезвости

«За три года в колледже я растолстел и докатился до того, что стал выпивать 0,75 водки каждый вечер. Я ненавидел ходить в винный магазин, но не мог остановить себя. Хорошо помню свои депрессии. Но я смог с этим покончить. Полтора года трезвости!»

Представляю вам фотографии меня-алкоголички и спустя год трезвости! Я беспросветно бухала и наркоманила десять лет

Вернуться реально

«Не пью около 9 месяцев. Ура! Это трудная дорога. Выпивку я заменил на спортзал, и мой мир изменился. Раньше бутылка виски была повседневной нормой. Я был там, и могу сказать: вернуться реально».

Я была мерзкой целых десять лет

«Мои «до» и «после». Два года трезвости. Выпивка довела до того, что я не мылась неделями, не чистила зубы, не причесывалась. Я была мерзкой целых десять лет. Теперь у меня есть хорошая работа и счет в банке, наладились отношения с семьей, а еще я встретила любовь всей моей жизни».

Вот фотография меня в битве с героином и алкогольной зависимостью. Рядом - фотография меня счастливого с любимой дочкой спустя четыре месяца трезвости

«Вот фотография меня в битве с героином и алкогольной зависимостью. Рядом - фотография меня счастливого с любимой дочкой спустя четыре месяца трезвости».

За 35 дней трезвости потеряла 9 килограмм

«За 35 дней трезвости потеряла 9 килограмм. Я выпивала много лет каждый день. Под моей кроватью всегда была запасная бутылка водки, чтобы я могла накатить и в 2 часа ночи, и в 6 утра. Тьфу! Потом перешла от ежедневного пьянства к выпивке по выходным. Но только когда совсем завязала с алкоголем, жизнь наладилось».

Потерял около 50 кг, набранных из-за пьянства. И продолжаю работать над собой!

Июль 2017 года против января 2018 года. 60 кг простив 75. Депрессия против счастья. Трезвость - лучшее, что я сделал

Впервые выпил в 14 лет

«Вот так выглядит год трезвости для меня. Минус 23 кг. Впервые выпил в 14 лет. Текилу. Это было потрясающе! Очень быстро алкоголь стал главным интересом. К 18-19 годам я уже пил ежедневно. Растолстел до 120 кг. Стал эмоционально неустойчив, начались проблемы со здоровьем. Родители отправили меня на лечение. Я много работал над собой. Теперь моя страсть – сочинение и запись музыки. Это приносит море радости».

Один год трезвой и здоровой жизни. Я чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было!

Завязал с алкоголем, когда допился до острого панкреатита. Занялся велоспортом. Теперь это мой образ жизни!

Первое фото сделано, когда я находился в рецидивном аду, а второе - сейчас. Я был профессионалом в выпивке. Но не пить все же лучше

Это буквально спасло его жизнь. И мою тоже

Семь месяцев трезвости