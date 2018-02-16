2018-02-15T20:33:48+03:00
Телевизор

Возвращение блудного «Брэйн-ринга»

Знаменитое интеллектуальное шоу вновь появится в телеэфире
Ксения ПАДЕРИНА
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Легендарный знаток Андрей Козлов - бессменный ведущий передачи.Легендарный знаток Андрей Козлов - бессменный ведущий передачи.Фото: YouTube
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На канале НТВ объявили о перезапуске знаменитой программы - первый выпуск ожидается в эфире в марте. Правила останутся теми же: две команды по шесть человек будут располагаться за красным и зеленым столами. Участники сразятся в интеллектуальном споре - правильный ответ на вопрос ведущего надо будет найти за 20 секунд.

В сезоне будут участвовать команды из разных городов России. В списке Брянск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Казань, Калининград, Калуга, Москва, Мурманск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Челябинск и Якутск. Съемки будут идти в инновационном центре «Сколково». Примечательно, что наблюдать за боями прямо в зале смогут более тысячи зрителей, а также независимые арбитры - это звезды канала НТВ и популярные артисты. Ведущим шоу остается Андрей Козлов, как это было и раньше.

- Главное изменение «Брэйн-ринга» - в аудитории, - говорит Козлов. - Мы надеемся, что сейчас у телеэкранов окажутся те люди, которые родились в год, когда «Брэйн-ринг» впервые вышел в эфир.

Напомним, первый выпуск программы вышел 18 мая 1990 года. Придумал игру, похожую на «Что? Где? Когда?», но с двумя командами эрудитов, легендарный Владимир Ворошилов. Программа вдоволь попутешествовала по каналам - ОРТ (нынешний Первый), ТВ Центр, СТС, «Звезда», - и вот теперь пришвартовалась на НТВ.

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