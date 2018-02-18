В воскресенье, 18 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане россияне выиграли две медали

СЕГОДНЯ 19:25 2018-02-18T19:28:54+03:00

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В воскресенье, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно шесть комплектов наград. Российские спортсмены добавили в командную копилку серебро в лыжной эстафете 4х10 км и бронзу фристайлиста Ильи Бурова в лыжной акробатике. Завоевав уже 11 наград, россияне по этому показателю идут на пятом месте.

В общекомандном зачёте на первое место вышли норвежцы (9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых), вторые – немцы (9-5-4), третьи – голландцы (6-5-2).

Лыжные гонки

Эстафета 4х10 км. 1. Норвегия (Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клаебо) – 1:33.04,9. 2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) – отставание 9,4. 3. Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Монифика, Клеман Паризе, Адриен Бакшайдер) – + 36,9.XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 18 февраля

Наши ребята лидировали после двух первых этапов, но Алексей Червоткин, который прилетел на Олимпиаду после болезни, растерял все преимущество. Денис Спицов на последнем этапе догнал лидеров, но норвежец Клаебо на финише оказался свежее. У Спицова уже две медали Пхенчхана - бронза на 15 км, и серебро в эстафете. Норвежец Клаебо - дважды олимпийский чемпион.

Фристайл

Мужчины. Акробатика. 1. Александр Абраменко (Украина) – 128,51. 2. Цзя Цоньян (Китай) – 128,05. 3. Илья Буров – 122,17. 4. Павел Кротов – 103,17… 15. Максим Буров – 117,65… 18. Станислав Никитин (все – Россия) – 111,06.

Обладатель Малого кубка мира по акробатике в этом сезоне Максим Буров в финал не пробился. И его поддержал его старший брат Илья Буров, сумевший подняться на пьедестал. На четвертом месте еще один наш спортсмен из ярославской школы фристайла - Павел Коротков. А победил Александр Абраменко, который принес Украине первую и сразу золотую медаль этой Олимпиады.

Конькобежный спорт

Женщины. 500 м. 1. Нао Кодаира (Япония) – 36,94 (олимпийский рекорд). 2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 37,33. 3. Каролина Ербанова (Чехия) – 37,34… 7. Ангелина Голикова (Россия) – 37,62.

Единственная наша спортсменка на этой дистанции Ангелина Голикова проиграла бронзовому призеру менее трех десятых секунды, но оказалась лишь седьмой. По ее словам, это был ее максимумом на сегодняшний день.

Биатлон

Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 (2 штрафных круга). 2. Симон Шемп (Германия) – то же время (1). 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – + 11,2 (2).

Мартен Фуркад в финишном створе вырвал у немца Шемпа считанные миллиметры. Для француза это второе золото в Пхенчхане, еще два он выиграл в Сочи-2014.

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.18,04. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.19,31. 3. Алексис Пинтуро (Франция) – 2.19,35. Иван Кузнецов (Россия) не финишировал в первой попытке.

Шестикратный обладатель Кубка мира по горным лыжам Марсель Хиршер взял в Пхенчхане, уже второе золото. Первую победу австриец одержал несколько дней назад в комбинации. А впереди у Хиршера еще его коронный вид - слалом.

Фристайл

Мужчины. Слоуп-стайл. 1. Остейн Браатен (Норвегия) – 95,00. 2. Ник Геппер (США) – 93,60. 3. Алекс Болье-Маршан (Канада) – 92,40.

Эта победа Остейна Браатена вывела команду Норвегии на первое место в общекомандном зачете.