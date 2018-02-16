«Сын Сатаны»: Трехлетний мальчик восемь часов бился в истерике во время трансатлантического перелета

СЕГОДНЯ 11:16 2018-02-16T12:22:25+03:00

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Художник из Нью-Йорка Шейн Таунли опубликовал в сети запись, сделанную несколько месяцев назад, во время перелета из Германии в Нью-Джерси. На борту был трехлетний мальчик, который начал визжать и закатывать истерику еще до того, как самолет взлетел. Как сообщает Daily Mail, пассажиры надеялись, что ребенок скоро выбьется из сил, но не тут-то было: вопли продолжались все восемь часов, что длился полет.

Трехлетний мальчик восемь часов визжал и бился в истерике во время трансатлантического перелета.Измученные пассажиры закрывали руками уши, стараясь не смотреть в его сторону

По словам Таунли, мать ребенка делала «очень мало, почти ничего», чтобы его успокоить. Единственное - она попросила стюарда включить wi-fi, чтобы в айпаде появился интернет, но то ли wi-fi не заработал, то ли не помог. Не помогли и фильмы, которые транслировались весь перелет на мониторах, вмонтированных в спинки кресел. Других средств успокоить малыша мать явно не знала. Дитя передвигалось по самолету, залезая на эти самые спинки, а измученные пассажиры закрывали руками уши, стараясь не смотреть в его сторону.

В интернете ребенка уже прозвали «демоническим» (звуки, которые он издавал, действительно напоминали саундтрек к фильму ужасов), и пожалели, что на борту не было экзорциста. Выдвинута версия, что у мальчика какое-то психологическое или неврологическое расстройство. Но даже если так, мать не сочла нужным предупредить о нем сотрудников авиакомпании, обеспечив членам экипажа и десяткам пассажиров восемь часов мучений.

Издание Inquisitr в связи с этой историей напоминает результаты недавнего опроса: согласно ему, три четверти пассажиров, как минимум в бизнес-классе, находят поведение детей на борту крайне раздражающим. В связи с этим давно уже обсуждается идея о специальных «чайлд-фри» рейсах, куда не пускали бы родителей с маленькими детьми.

КСТАТИ

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