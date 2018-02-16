Волонтеры возрождают экологический туризм

СЕГОДНЯ 12:01 2018-02-16T11:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект охватывает сеть туристических маршрутов протяженностью 85 км по 8 направлениям: на горы Бештау, Железная, Развалка, Медовая, Острая, Кабанка, а также в Бештаугорский и Баталинский заказники.

Каждая гора Пятигорья - с «изюминкой». У склонов Кабанки археологи нашли остатки древних поселений 3-4 веков до нашей эры, а на горе Медовая - следы жизни человека византийской эпохи. Гора Железная богата источниками минеральных вод - их здесь 23. На отвесных скалах горы Острая тренируются и проводят всероссийские соревнования альпинисты. Мощный "Графский" родник с пресной водой бьет на северном склоне горы Развалка. Кстати, второе название Развалки - Спящий лев. Один из маршрутов так и назвали "К тайнам спящего льва".

- Очертания горы Развалка напоминают хребет спящего зверя, - объясняет смысл названия сотрудник Центра проектных инициатив "Данко" и куратор проекта Варвара Князева. - С горой связано множество легенд. Одна из них - про живущую в пещере агрессивную плесень, которая поглощает всю органику, другая – про залежи урана, который здесь искали ученые… У одного из склонов горы до сих пор можно найти залежи вечной мерзлоты.

Еще на Развалке есть четыре археологических памятника: селитряная пещера, в которой нашли каменные орудия труда и наконечники стрел, оставленные здесь пять тысяч лет назад; древнейшее Развальское поселение; остатки некрополя и следы раннесредневековой колёсной дороги.

На другом маршруте у поселка Капельница есть Баталинский источник с горькой минеральной водой. Ее используют в лечебной практике не только в России, но и за границей.

Проект придумали, чтобы показать чудесные места Ставропольского края и сделать их доступными, привлекательными для туристов.

- Из-за отсутствия условий для пеших прогулок мало кто выбирается за пределы Железноводска, - рассказывает руководитель «Данко» Данил Харченко. Он видит в проекте возможность модернизировать запущенную с советских времен туристическую инфраструктуру КавМинВод.

Экотропы проходят через особо охраняемые природные территории. В лесах и степях Бештаугорского заказника растут 152 вида редких растений и обитают 27 видов краснокнижных животных, в том числе ласки, дикие кошки и степные хорьки. Там запрещено рыбачить, охотиться, косить траву и многое другое.

Поэтому маршруты планировали так, чтобы нагрузка на природу не была слишком большой.

-Очень важно не нарушить ритм жизни животных и не нанести вред растениям, в особенности, исчезающим бештаугорским макам, - продолжает Варвара. - мы обязательно будем следить за чистотой территорий, организовать субботники, привлекать волонтерские отряды и регулярно вывозить мусор.

Проект был поддержан Фондом президентских грантов, который выделил почти 500 тысяч рублей. Кстати, получить президентский грант оказалось совсем не сложно. Центр проектных инициатив отправил в адрес Фонда электронную заявку, описание проекта и устав организации, и спустя некоторое время получил поддержку.

Волонтеры установят на маршрутах указатели и щиты с информацией о растениях, животных и особенностях местности, обустроят места отдыха.

После этого по тропам начнут водить экскурсии, а для детей устроят целые приключенческие экотуры. Для старшеклассников и студентов подготовят образовательные походы.

У проекта появился собственный сайт с картой и описанием маршрутов, номерами автобусов, на которых можно добраться до места и прочей полезной информацией.

Предполагается, что не меньше 1 миллиона человек будут ежегодно посещать новые экомаршруты КавМинВод.