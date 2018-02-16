Американские СМИ: Мир считал США самым опасным и самодовольным идиотом еще до Трампа

СЕГОДНЯ 17:52 2018-02-16T17:57:02+03:00

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- Не так давно, всего пять лет назад, украинцы больше волновались, какие разрушения им и всему миру нанесут США, нежели эти коварные и противные русские, о которых мы слышим каждый день, - пишет журналист Forbes Кеннет Рапоза в статье «Украинцы больше боятся американцев, чем русских?».

А доказывает это карта, опубликованная на днях в Твиттере британской газеты The Independent: по ней выходит, что единственными, кто боялся русских, были поляки, а вот США считали самыми опасными и в России, и в Европе, и в Австралии, и в Латинской Америке, и даже в ЮАР. Сами же Штаты на пару с Канадой опасались Ирана. Забавно, что при этом автор заботливо подсказывает читателю, где найти на карте ту самую Украину.

- Согласно опросу 2013 года, все нас боялись, даже в годы Обамы! - восклицает он.

Да, эта карта была составлена пять лет назад, до Крыма, Донбасса, санкций и всего остального. Но Forbes приводит свежее исследование The Global Leadership Survey, проведенное в декабре 2017 года известной компанией Gallup. Есть как общемировые данные, так и отдельно украинские.

Так вот, только 15% украинцев хотели бы видеть мировым лидером США. Биполярный мир во главе с США и Россией одобрили 20%, а 53% выбрали вариант без этих лидеров. При этом 22% опрошенных украинцев хотели бы видеть своим президентом Дональда Трампа, а 23% - Владимира Путина. Что касается остальных стран, то Трампа выбрали 17% опрошенных, а Путина - почти треть.

- Трамп не вызывает симпатии в мире, поэтому большая часть населения планеты теперь отказывается принимать идею глобального лидерства США, - полагает президент ассоциации Gallup International Канчо Стойчев.

- Возможно. Но карта 2013 года не выставляет в более выгодном свете и Америку дотрамповских времен, - отмечает автор Forbes. - За 12 месяцев президентства Трампа мир не перешел к мысли о том, что США - это доброжелательный лидер, а не кажущаяся безумной нация, которая готовая взорвать планету. Мир считали США самодовольным идиотом еще пять лет назад. И только Польша называла русских самыми ужасными.