Германия не хочет терять Россию

СЕГОДНЯ 12:53 2018-02-17T13:03:31+03:00

Такой вывод можно сделать по итогам бизнес-завтрака главы МИД России Сергея Лаврова с его немецким коллегой

Изменить размер текста: A A

Глава российского Министерства иностранных дел России Сергей Лавров находится сейчас в Германии, где должен выступить с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, у Сергея Викторовича весьма насыщенная программа, и он участвует не только в этом мероприятии. Утром субботы он принял участие в завтраке, который немецкие бизнес-круги организовали в честь его визита. Причем, поскольку вместе с ним участие в завтраке принял действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль, рандеву министров вышло далеко за пределы анонсированного и позволило оценить и состояние, и перспективы российско-германских отношений.

Как уже неоднократно подчеркивалось, Германия остается одним из наиболее адекватных во внешней политике европейских государств, где не только бизнес, но и политики – и правые, и левые – все чаще выступают против антироссийских санкций, от которых европейский бизнес страдает чуть ли не больше, чем страна, против которой введены санкции. При этом инициатор санкций, США, на этом фоне лишь наращивает товарооборот с Россией.

- Считаю правильной идею российского президента о вводе «голубых касок» (на Донбасс – прим. авт.). Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций, - заявил глава германского МИД во время завтрака. И продолжил в том духе, что если в зоне конфликта установится действительно прочное перемирие и будет осуществлен вывод тяжелой военной техники, то Германия сможет предложить инвестиции для восстановления Донбасса и его экономики.

- Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом,— продолжил Габриэль и отметил. - Только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте.

При этом, по отношению к санкциям глава МИД Германии в присутствии представителей крупного немецкого бизнеса еще раз повторил, что в Евросоюзе «их считают более, чем неоднозначными».

Не обошел Зигмар Габриэль вниманием и одну из самых популярных и обсуждаемых тем – строительство газопровода «Северный поток-2». В отличие от поляков, украинцев, датчан и представителей США, пытающихся втыкать палки в колеса этого проекта, глава МИД Германии поддержал свою мадам канцлер Ангелу Меркель, заявившую на днях о полной приемлемости данного газопровода, который, по ее мнению, «ничего не нарушает».

- Россия придерживается правил игры при строительстве «Северного потока-2», как в офшоре, так и с точки зрения немецкого регулятора, - пояснил немецкий министр к вящему удовольствию немецких бизнесменов.

Сергей Викторович Лавров, со своей стороны, пообещал полное содействие немецкому бизнесу.

- Мы будем делать и далее все, чтобы бизнес, включая немецкий бизнес, чувствовал себя комфортно в РФ, - заявил он и с сочувствием добавил. - Мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой являются США.

Удастся ли преодолеть эту помеху и когда, зависит теперь уже непосредственно от самих европейцев.