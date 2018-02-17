2018-02-17T22:54:38+03:00
Москва

В Москве состоялись открытые городские соревнования детей-инвалидов на Кубок мэра

В десятом юбилейном турнире приняли участие 35 столичных команд и представители других регионов
Екатерина БОЛГОВА
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Десятые юбилейные открытые городские соревнования детей-инвалидов на Кубок мэра Москвы.Десятые юбилейные открытые городские соревнования детей-инвалидов на Кубок мэра Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 17 февраля, в российской столице прошли Десятые юбилейные открытые городские соревнования детей-инвалидов на Кубок мэра Москвы.

В субботу, 17 февраля, в российской столице прошли Десятые юбилейные открытые городские соревнования детей-инвалидов на Кубок мэра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 17 февраля, в российской столице прошли Десятые юбилейные открытые городские соревнования детей-инвалидов на Кубок мэра Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финальная часть соревнований состоялась в образовательном центре, расположенном в Истринском районе Московской области. В турнире приняли участие 35 столичных команд, а также представители Башкортостана, Свердловской области и других регионов.

Ребята соревновались в разведении огня, приготовлении пищи в полевых условиях, ориентировании на местности и преодолении различных препятствий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ребята соревновались в разведении огня, приготовлении пищи в полевых условиях, ориентировании на местности и преодолении различных препятствий.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заключительная стадия двухдневных соревнований включала в себя конкурсную программу с этапами туристского мастерства, игровую программу и награждение победителей. Ребята соревновались в разведении огня, приготовлении пищи в полевых условиях, ориентировании на местности и преодолении различных препятствий.

Основная цель мероприятия - оздоровление и дополнительное образование детей, а также психологическая и социальная реабилитация подростков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основная цель мероприятия - оздоровление и дополнительное образование детей, а также психологическая и социальная реабилитация подростков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организаторами соревнований выступили ГБУ «Лаборатория путешествий» и благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение».

В турнире приняли участие 35 столичных команд, а также представители Башкортостана, Свердловской области и других регионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В турнире приняли участие 35 столичных команд, а также представители Башкортостана, Свердловской области и других регионов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основная цель мероприятия - оздоровление и дополнительное образование детей, а также психологическая и социальная реабилитация подростков.

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