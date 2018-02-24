За просрочивших штрафы ГИБДД взялись в семь раз активнее

24 Февр. 14:52 2018-02-24T15:49:25+03:00

Приставы могут просто взыскать неоплаченный штраф ГИБДД, а могут и сумму увеличить. Фото: Алексей ФОКИН

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Как сообщил официальный сайт «Штрафы ГИБДД», в первые две недели февраля 2018 база задолженностей по штрафам российских автомобилистов пополнилась 450 тысячами новых штрафов. Это в семь раз больше, чем за весь декабрь 2017.

Следует оговориться, что речь идет не о непосредственных штрафах, которые наложены ГИБДД, а о штрафных санкциях, которые выписаны Федеральной службой судебных приставов. Как минимум один неоплаченный штраф от ФССП есть у 6% российских автомобилистов. Средняя сумма штрафа - 1067 рублей.

Число же самих «гаишных» штрафов не поменялось и остается в пределах 1,2- 1,3 млн штрафов в месяц.

ШТРАФ НА ШТРАФ

Откуда появляется штраф ФССП? Все просто - он вырастает из неоплаченного штрафа ГИБДД.

Согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, любой штраф ГИБДД должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления о правонарушении в законную силу. Еще 10 дней по закону дается на его обжалование. На 71-е сутки с момента вынесения постановления, штраф ГИБДД точно считается просроченным с точки зрения судебного пристава.

Если водитель «забил» на штраф за нарушение ПДД и не оплатил его в срок до 70 дней, то информация поступает в суд, и дальше нарушителем занимается Служба судебных приставов. Тут возможны два варианта - приставы могут заняться взысканием с автовладельца первоначального штрафа ГИБДД, а могут добавить к нему дополнительные претензии. И вот тут и появляется тот самый штраф ФССП.

Проиллюстрируем это на простом примере:

Например, вы получили штраф за пересечение стоп-линии - 800 рублей. Квитанцию выбросили в мусорное ведро. А через 10 суток после истечения двух месяцев, отведенных законом, дело отправилось к приставам. Они возбуждают исполнительное производство и добавляют к сумме штрафа «исполнительский сбор» в размере 1000 рублей. Вот так ваш долг государству вырастает до 1800 рублей.

В первые недели февраля 2018 база задолженностей пополнилась 450 тысячами новых штрафов.

ПРИСТАВЫ БДЯТ

Стоит отметить, что решение о величине дополнительного штрафа ФССП принимает суд. Судья оценивает законопослушность, числящуюся за автомобилистом историю нарушений, их тяжесть и величину штрафа ГИБДД.

Штрафы ФССП особенно неприятны тем, что, в отличие от дорожных полицейских, приставы способны очень серьезно осложнить жизнь неплательщику - вплоть до блокировки счетов, запрета на выезд за рубеж и ареста имущества.

Поскольку начисления от приставов не отображаются в гаишной системе, то забывчивые автомобилисты могут столкнуться с неприятным сюрпризом - во время рейдов и проверок полицейские проверяют наличие за водителем не только своих штрафов, но и штрафов, выписанных приставами. Поэтому, если вы собираетесь в поездку, то стоит заранее проверить себя через все базы - Госуслуги, ГИБДД и ФССП.