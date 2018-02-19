2018-02-19T12:27:55+03:00
Общество

Москва в десятый раз поучаствует в акции «Час Земли»

Впервые главной площадкой в столице станет новый парк "Зарядье"
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Ежегодно в Москве свет выключают порядка 1700 зданийЕжегодно в Москве свет выключают порядка 1700 зданийФото: Евгения ГУСЕВА
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"Погружение во тьму", "экологический час", "60 минут без интернета" - как только не называют акцию "Час Земли", когда почти во всем мире одновременно на один час отключают подсветку рекламных конструкций, зданий и мостов. Очередная такая акция пройдет 24 марта. Москва уже в десятый раз поучаствует в ней.

Самый важный вопрос, а когда именно этот час? Отключать художественную подсветку рекламных конструкций, известных зданий и других городских объектов будут с 20.30 до 21.30.

- В этом году главной площадкой проведения акции станет парк "Зарядье", - сообщили в мэрии Москвы.

Ранее флешмобы проводили прямо на брусчатке Красной площади и на Тверской улице. Обычно волонтеры зажигали свечи, организовывали велопробег и говорили о необходимости беречь экологию.

Ежегодно в Москве свет выключают порядка 1700 зданий. Среди них Храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", ГУМ, Останкинская телебашня, Кремль, а также дома на Новом Арбате, Тверской улице, вокзалы, гостиницы, объекты культуры и павильоны ВДНХ.

Присоединиться к акции может любой желающий - для этого просто нужно выключить с 20.30 до 21.30 часть электроприборов и погасить свет в квартире или офисе.

Зачем эту акцию проводят? Цель из года в год одинаковая — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов (воды, газа и тепла).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 184 страны приняли участие в прошлом году в "Часе Земли";

- 1700 зданий в Москве выключили подсветку в прошлом году;

- 14 московских парков присоединились к акции в 2017 году;

- с 2009 года Москва стала участвовать в "Часе Земли";

- в 2013 году впервые отключили подсветку Московского Кремля;

- 100 зданий в Москве отключили свет в 2013 году. С тех пор это число росло с каждым годом. В 2014 году - около 400 зданий, в 2015-м — более 800, а в 2016 году — уже 1500.

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