Патриарх просит духовенство помочь семьям погибших и пострадавших в Кизляре

СЕГОДНЯ 13:20 2018-02-19T16:31:53+03:00

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Патриарх Кирилл выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в Дагестане.

- Убийство невинных людей на пороге храма - это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти, в ком нет духа мира и любви. На протяжении столетий на Кавказе живут народы, исповедующие христианство и ислам и стремящиеся строить свои взаимоотношения на прочном основании принципов добрососедства и уважения к духовной культуре друг друга. Искренне надеюсь на то, что произошедшая трагедия не поколеблет установившийся межрелигиозный мир в регионе, а те, кто выступили соучастниками и вдохновителями этого террористического нападения, понесут заслуженное наказание. Прошу духовенство Махачкалинской епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, - сказано в послании предстоятеля Русской православной церкви.

Напомним, в Прощеное воскресенье 22-летний Халил Халилов обстрелял прихожан Георгиевского храма города Кизляр. Погибли пять пожилых женщин, сам нападавший был ликвидирован. По данным агентства Reuters, ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ. - Ред.). Расследование теракта взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.