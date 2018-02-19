Госсекретарь США Рекс Тиллерсон: «Работаем над расширением персональных санкций»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-02-19T15:10:37+03:00

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C начала зимы заокеанские власти уже два раза публиковали «стоп-листы» с фамилиями известных (и не очень) россиян, выполняя принятый в прошлом году Конгрессом закон о противодействии России. В конце января Штаты обнародовали список 210 «влиятельных чиновников и олигархов» из РФ. В середине февраля назвали имена «13 кремлёвских троллей», которые якобы повлияли на выборы в США с помощью твиттера и фейсбука. А в прошлое воскресенье глава госдепа Рекс Тиллерсон в интервью американскому телеканалу CBS сообщил, что и это не предел.

— Почему против России не вводятся новые санкции, несмотря на требование Конгресса? — поинтересовалась телеведущая Маргарет Бреннан. Вопрос интересный, ведь ранее принятый на Капитолийском холме закон прописан лишь в самом общем виде: мол, антироссийские меры нужны, а в какой форме и против кого конкретно — пусть решают органы исполнительной власти, включая тот же госдеп.

— Мы уже приняли меры по срыву нескольких российских сделок по экспорту оружия, — ответил на это Тиллерсон. — И сейчас изучаем возможность внесения в санкционные списки новых фамилий (россиян — Ред.)

Впрочем, каких-либо подробностей «Тираннозавр Рекс» (как называют его друзья) не сообщил. О «сорванных оборонных контрактах РФ» также пока известно лишь со слов американцев, которые вполне могут выдавать желаемое за действительное.

— Похоже, Белый дом не заинтересован идти на поводу Конгресса и кардинально ужесточать санкции против России, — комментирует политолог Антон Хащенко. — Отсюда и формальный подход при составлении так называемого «кремлёвского списка», который оказался в итоге больше похож на справочник «Кто есть кто в российской политике и бизнесе», а не на серьезный труд аналитиков. В том же русле и доклад американского Минфина о негативных последствиях для США в случае санкций против наших ценных бумаг. Поэтому, даже если администрация Трампа действительно расширит персональные «чёрные списки» россиян, к серьёзному ущербу, как бы ни хотелось антироссийски настроенным конгрессменам, это не приведёт.