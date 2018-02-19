2018-02-19T18:04:55+03:00
Экономика

В России может резко снизиться количество аптек

«КП» выяснила у экспертов, а плохо ли это для потребителей
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Безрецептурные препараты – «хлеб» фармацевтов и основа их выручкиБезрецептурные препараты – «хлеб» фармацевтов и основа их выручкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Две крупных аптечных сети - «Ригла» и «Неофарм» - объявили, что могут закрыть половину своих филиалов. Всего могут исчезнуть около 900 аптек, половина из которых расположены в малых городах. Причина – предполагаемые убытки от нового законопроекта, который разрешает продажу в обычных магазинах безрецептурных препаратов. В конце 2017 его разработал Минпромторг, и документ уже прошел публичные обсуждения.

Безрецептурные препараты – «хлеб» фармацевтов и основа их выручки. Если магазины начнут торговать ими, покупатели будут гораздо реже заходить в аптеки. Особенно в те, которые расположены рядом с торговыми сетями. Это грозит им потерей прибыли.

- Это повлияет не только на малые города, но и на мегаполисы тоже. Даже в Москве, где аптек более чем с избытком, их доступность не везде одинакова. Закрытие аптеки где-то в удаленном районе может принести неудобства местным жителям, - говорит Николай Беспалов, директор по развитию одной из фармацевтических компаний. – Эти риски обсуждались давно, и они достаточно серьезные. Обращаю внимание, что эти две сети не только самые крупные в нашей стране, но и сети с самой большой выручкой. Если уж они будут закрывать свои филиалы, то ситуация с другими сетями может быть еще хуже.

Эксперты рынка торговли, впрочем, никакой надвигающейся катастрофы не видят. А угрозы фармацевтов считают просто шантажом.

- Это боязнь обычной конкуренции, - прокомментировал «КП» предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. - Сначала крупные аптечные сети «грохнули» своих более мелких конкурентов. А теперь, когда им говорят, что монополия – это не есть хорошо, они начинают жаловаться и ныть. И этой истории уже не один год. Аптечная сеть может закрыться, только если у нее менеджеры не хотят шевелить головой и развивать новые направления. Посмотрите на США хотя бы, у них в аптеках торгуют всем: от лекарств до еды. Если торговые сети «залезают» на территорию аптек и хотят продавать лекарства, почему бы аптеке не начать делать то же самое?

Вопрос, стоит ли продавать безрецептурные лекарства в магазинах, активно обсуждают последние три года. Но к единому мнению прийти не могут – есть и плюсы, и минусы. Главный плюс в том, что это удобно покупателям. Кроме того, конкуренция всегда делает цены ниже, так что лекарства в этом сегменте могут подешеветь. Но есть и обратная сторона. Если безрецептурные лекарства подешевеют, аптекам как-то надо будет компенсировать убытки. Им ничего не останется, как поднять цены на какие-то препараты по рецепту. По прогнозам аналитиков, их стоимость в среднем может вырасти на 10-15%. Есть и этический вопрос. Лекарствами в аптеке торгует человек с фармацевтическим образованием. Он может и товар посоветовать, и дозировку порекомендовать. Медики опасаются, что, покупая товар на кассе супермаркета, люди еще пуще начнут заниматься самолечением - есть пилюли горстями.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Безрецептурные лекарства могут появиться на прилавках магазинов

В Минпромторге полагают, что так будет удобнее пополнять домашнюю аптечку (подробности)

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