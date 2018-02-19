Липецк ведет регионы за собой

СЕГОДНЯ 17:15 2018-02-19T17:19:15+03:00

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Представители власти и бизнеса поделились практической реализацией инициатив по социально-экономическому развитию области. Руководство Липецкой области уделяет особое внимание комфортности инвестиционной среды, развитию особых экономических зон и машиностроительных кластеров, а также малому бизнесу. «Комсомольская правда» побеседовала с главой региона.

- Олег Петрович, какое значение вы придаете участию Липецкой области в сочинском форуме?

- Мы не участвуем, а мы ведем за собой. Потому что мы первыми после распада Советского Союза, начинали тот процесс, который теперь называется инвестиционным. Тогда даже этого слова не было. Тогда просто надо было выживать. И практика привлечения инвестиций дает мне основание сделать самый главный вывод. В среднем за последние 15 лет объем инвестиций в Липецкую область всегда превышал, минимум, в 2,3 раза объем консолидированного бюджета. То есть, если у нас сейчас бюджет 60 млрд., то инвестиций идет более 130 млрд. рублей. По сути на область работают три бюджета. Один – консолидированный бюджет, и еще два с лишним бюджета инвестиций.

- Какие наиболее важные инвестиционные проекты представлены на этом форуме вашим регионом?

- У нас самым мощным системным продуктом является успешность развития особых экономических зон. Мы первая область, которая отстаивала необходимость введения института особых экономических зон (ОЭЗ) в России, и здесь нас лично поддержал Владимир Владимирович Путин, который дал поручение бывшему тогда министром экономики - Герману Грефу отработать институт ОЭЗ. И у нас особая экономическая зона признана одной из лучших в Европе. Сегодня здесь работает более 20 промышленных предприятий со всех стран света. Только в прошлом году сдали 8 новых заводов. В общей сложности за эти последние 15 лет мы построили только крупных и средних 124 завода. У нас одна особая зона федерального значения. 12 региональных особых зон. И все работают успешно. А из крупных проектов – у нас 6 американских компаний, среди которых и известная американская компания Honeywell. И целый ряд других компаний со всех стран света: Германия, Япония, Франция. Очень хорошо работают итальянцы.

- И в чем же секрет инвестиционной привлекательности Липецкой области?

- Мы очень нежно, как к ребенку, относимся к так называемому инвестиционному рейтингу региона. Здесь не только решения экономические, инфраструктурные: наличие сетей, наличие площадок, решенность инфраструктурных вопросов. Это не только вопрос возможности обеспечения кадрами. Это не только вопрос вписывания в магистрали федерального значения. Это еще и борьба с коррупцией. Я всегда говорю: инвестиционный рейтинг региона – это вещь, обратно пропорциональная коррупции. Если воруешь все, вместе с туалетной бумагой, то к тебе инвесторы не пойдут.

А если такие проблемы гасятся в зародыше, и инвестор дышит легко и свободно, тогда инвестиции обязательно будут. Инвестиционный рейтинг региона у нас высокий. Сегодня самое главное – создание условий для инвестиционной привлекательности региона. Чтобы люди верили и шли. Из более чем 90 фирм почти со всех стран мира мы за последние 15 лет ни с кем не судились, никого не выгоняли, и ни с кем никаких конфликтов не было. Просто создаем хорошую рабочую атмосферу.

- Существуют какие-то трудности?

- А как без трудностей? У нас родиться на белый свет разве легко? И здесь много трудностей. И сетевые решения непростые. И налоговые льготы непростые. И кадровые вопросы непростые. И международные отношения непростые. Но мы работаем. У нас работает – Yokohama, замечательно работает. И у японцев многие учатся высокой культуре технологий, их продуманной системе социальной защиты и трудоустройства. Так ли просто работать с китайцами? А они у нас представлены и замечательно работают. И к ним очень хорошее отношение. А как наладить отношения с итальянцами? Это же непросто. Сегодня у нас в Италии русские школы языка, у нас – итальянские школы языка. У нас культурный обмен с Италией, Германией, Японией. Это очень сложные механизмы, над которыми нужно работать ежечасно, еженощно. Мы благодаря послам Италии – и прошлому послу господину Джанфранко Факко Бонетти, и с нынешнему, провели не один инвестиционный форум с предпринимателями Италии. Мы построили за последние пятнадцать лет 120 с лишним заводов, и в среднем строительство каждого завода не выше 11 месяцев. А для этого идет круглосуточная работа строителей. Мобилизация всех возможностей для высокой технологии строительного комплекса. Пуск-наладка, отладка механизмов, поставки, дороги, отгрузочные площадки. Но так интересно!

- В будущее вы смотрите с оптимизмом?

- Если ты не оптимист, тогда стань хотя бы человеком, способным воспитать в себе рационалиста. Если тебе роют яму, радуйся – ты из нее можешь сделать бассейн. Если тебе плюют в спину, радуйся – значит, ты впереди. Если тебе моют кости, радуйся – значит, артроза не будет. Оптимизм – это не голая улыбка, вызванная только лишь тем, что солнце взошло, а это вера в то, что ты нужен людям, что ты делаешь благое дело. Значит, у тебя есть уверенность в завтрашнем дне. У нас оптимистичное отношение к будущему области. Область развивается стремительно и уверенно.