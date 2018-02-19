Число смертей на производстве снизилось на треть

СЕГОДНЯ 18:15 2018-02-19T18:38:19+03:00

На предприятия с высокой степенью риска контролеры будут приходить каждые два года

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За прошлый год были погашены долги по зарплатам на сумму свыше 20 миллиардов рублей перед одним миллионом сотрудников. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на совещании у Дмитрия Медведева в понедельник в подмосковных «Горках». По ее словам, в прошлом году также удалось вывести «из тени» более 2 миллионов человек.

- Это те работники, которым был установлен де-факто трудовой договор и вменен в обязанность работодателя, - пояснила Голодец.

На совещании у премьера также обсуждались вопросы контроля над предприятиями.

- Я подписал постановление, в котором уточняются критерии риск-ориентированного подхода при проверке предпринимателей в сфере соблюдения норм трудового права. Если на предприятии происходят несчастные случаи, то в течение следующих трех лет такому бизнесу присваивается более высокая категория риска и инспекция будет чаще приходить, - сообщил Дмитрий Медведев.

Предприятия высокой категории риска будут подвергаться плановым проверкам каждые два года, средней - каждые шесть лет. Предприятиям с низкой категорией риска достаточно проводить самопроверки с помощью системы электронного инспектора. Как сообщила Ольга Голодец, в прошлом году количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях снизилось на 32%.

Еще одно подписанное премьером постановление касается создания в России национальных парков.

- За прошлый год появилось четыре особо охраняемые природные территории. Вот, только что я подписал документы о создании еще двух новых национальных парков – это «Кодар» в Забайкальском крае и «Хибины» в Мурманской области, - сказал Медведев.

В ближайшее время правительство собирается завершить работу по созданию еще двух особо охраняемых природных территорий - это национальный парк «Ленские столбы» в Якутии и федеральный заказник «Новосибирские острова».

Всего в России сейчас 214 особо охраняемых природных территорий.