Наши спортсмены в десятый день Олимпиады остались без медалей
В понедельник, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно всего три комплекта наград. (Комбинацию у горнолыжниц перенесли на другой день). Россияне в свою копилку медалей не добавили.
В общекомандном зачёте лидируют норвежцы (11 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых), вторыми идут – немцы (10-6-4), третьими – канадцы (6-5-6), четвертые – голландцы (6-5-2), пятые – американцы (5-3-2).
XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 19 февраля
Прыжки на лыжах с трамплина. К-125. Команды. 1. Норвегия – 1098,5. 2. Германия – 1075,7. 3. Польша – 1072,4… 7. Россия – 809,8.
Соревнования летающих лыжников обернулись победой норвежцев.Фото: REUTERS
Российские прыгуны - Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов - пробились в финальную попытку с седьмым результатом, но улучшить свои позиции не смогли.
Бобслей. Мужчины. Двойки. 1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Крипс / Александр Копач (Канада) – по 3.16,86. 3. Оскарс Мелбардис / Янис Стренга (Латвия) – 3.16,91… 20. Алексей Стульнев / Василий Кондратенко – 3.19,37… 28. Максим Андрианов / Юрий Селихов (оба экипажа – Олимпийские атлеты России) – 2.30,83.
Канадские и германские бобслеисты показали одинаковый результат по времени и получат золотые медали.Фото: REUTERS
Составить конкуренцию лидерам наши экипажи не сумели. Стульнев посетовал на старый инвентарь и плохой разгон.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 1. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 34,41 . 2. Мин Кю Ча (Южная Корея) – 34,42. 3. Гао Тиню (Китай) – 34,65.
Норвежец Хавард Лорентцен добавил еще одно "золото" в копилку сборной.Фото: REUTERS
Норвежец Хавард Лорентцен выиграл дистанцию с олимпийском рекордом, при этом лишь на одну сотую обошел хозяина соревнований Мин Кю Ча. Благодаря этой победе норвежцы удержали лидерство в общекомандном зачете.