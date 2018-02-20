Во Франции откроют памятник русским героям Первой мировой

СЕГОДНЯ 15:34 2018-02-20T18:39:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Зелёный холм под названием Монспан в деревеньке Агикур в 15 километрах от Реймса. Не всякий француз сходу скажет, где это. 101 год назад, в разгар Первой мировой, здесь бушевала одна из самых кровопролитных битв Западного фронта этой войны. В которой принимали участие и россияне. Выполняя союзнический долг, царь Николай Второй отправил на подмогу республике 50 тысяч солдат и офицеров в составе Русского экспедиционного корпуса. К 19 апреля 1917 года в Петрограде уже произошла Февральская революция, россияне имели полное право всё бросить и вернуться домой. Однако солдаты собрались на сход и постановили: из боя не выходим, помогаем «братушкам». И все вместе пошли в атаку на немцев. В тот день под Агикуром за один час полегли почти две тысячи наших соотечественников. Но позиции врага захватили. И вот теперь память об их подвиге наконец-то найдёт воплощение в гранитном монументе.

— Этот проект я начал пять лет назад, хотел рассказать согражданам, что на нашей земле текла кровь русских солдат, — вспоминает автор идеи — французский историк и активист Пьер Малиновский. — С американской стороны в Первой мировой было 110 тысяч погибших, с российской — свыше миллиона. И люди должны знать об этом.

Эскиз монумента Неизвестному русскому солдату Первой мировой.

Пьер за свои деньги начал раскопки под Агикуром, вместе с волонтёрами Российского военно-исторического общества (РВИО) нашёл и перезахоронил останки нескольких павших в той битве российских воинов.

— В России есть памятник Неизвестному солдату Великой Отечественной, но нет такого же монумента для героев Первой мировой. Хотя современники её тоже называли Великой, — рассказал Малиновский на пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

Поэтому 19 апреля, к очередной годовщине сражения на холме Монспан, здесь установят мемориальный знак в честь российского подвига. Французское правительство выделило на архитектурные работы 23 тысячи евро, оказал помощь и Фонд Андрея Первозванного во главе с Владимиром Якуниным. Так и появится в полях под Реймсом ещё одно свидетельство русско-французской ратной дружбы. Ведь герои минувших войн не уходят, пока жива память о них.