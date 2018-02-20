Для женщин лучшим стимулом сделать карьеру в науке является… дискриминация по половому признаку

20 Февр. 23:55 2018-02-21T00:04:27+03:00

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Символом борьбы слабого пола за равные права с мужчинами всегда считались женщины-ученые. Например, первый в мире профессор математики в юбке Софья Ковалевская или другая уроженка Российской империи - Мария Склодовская-Кюри, которая вошла в историю, как первая барышня Нобелевский лауреат (за открытие радия и полония и изучение радиоактивности). Судьбы этих выдающихся женщин являлись ярким доказательством правильности постулата о том, что эмансипация придаст мощный толчок интеллектуальному развитию человечества.

Однако на деле, прекрасные дамы воспользовались предоставленными им правами вовсе не для того, чтобы идти по стопам своих великих предшественниц и грызть гранит точных наук. Это гиблое дело они предпочитают доверить мужчинам. Достаточно сказать, что в мекке феминизма – Соединенных Штатах Америки, из общего числа учеников, решивших сдать АР-экзамен (аналог нашего ЕГЭ) по компьютерным наукам только 27 процентов девушек. А среди выпускников колледжей по специальности IT-технологии девушек еще меньше – 18 процентов. Но самое удивительное, что в странах, где люди не особо «заморачиваются» по поводу эмансипации, складывается диаметрально противоположная ситуация. Например, в Алжире 41 процент выпускников колледжей по естественнонаучным, инженерно-техническим специальностям и математике составляют женщины. Чем объяснить этот парадокс? Изучением феномена занялись Хейсберт Стоет из Университета Беккета в Линде (Великобритания) и Дэвид Гири из Университета Миссури (США). Их исследование было опубликовано на днях в журнале Psychological Science.

Может быть, точные науки это вообще не женское дело? Исследователи проанализировали данные об успехах в учебе 475 000 подростков из 67 стран. Выяснилось, что практически в любом уголке земного шара мальчики и девочки демонстрируют приблизительно одинаковые склонности. Примерно 25 процентов девочек сильны в математике, 24% называют естественнонаучные предметы (физика, химия, биология, география) в качестве своих любимых предметов, а 51 процент преуспевает в гуманитарных предметах. У пацанов расклад предпочтений несколько иной: 42% из них «математики», предметы естественного цикла выбирают 38%, а 20% - гуманитарии. Но врожденные склонности лишь отчасти объясняют выбор дальнейшего жизненного пути.

Самое интересное начинается дальше. Подсчитано, что толерантной Великобритании способности к точным наукам имеют приблизительно 48 процентов девушек. Но только 29 процентов из них получают соответствующее техническое образование в колледжах. То есть, теряется почти 20 процентов способных девушек! Однако в странах, где женское равноправие не является приоритетом (Турция, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир ), количество красавиц, желающих закопать в землю свой талант к точным наукам, стремится к нулю.

- У нас есть очень любопытное объяснение этого странного эффекта эмансипации, - говорит Хейсберт Стоет, один из авторов исследования. - Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия – страны-лидеры, где созданы условия для всестороннего развития женщин, но в то же время они являются болотом с точки зрения реализации девушками их врожденных способностей. Эти государства объединяет принадлежность к особому типу государственного устройства – скандинавскому социализму. Такие общества обеспечивают своим гражданам высокий уровень социального обеспечения. Это дает право женщинам выбирать любую карьеру, которая им нравится. Ведь даже если они окажутся безработными, им гарантирован высокий уровень жизни. В странах, где женщины не обладают равными правами, уровень социальной поддержки ниже. Поэтому девушки склонны выбирать профессии, которые гарантируют более определенное финансовое будущее, чем, скажем, живопись или филология.

А как обстоят дела у нас в России? По итогам 2017 года наша страна заняла 71 место в мире согласно рейтингу гендерного равенства, он ежегодно публикуется в докладе Всемирного экономического форума. Мы расположились между Доминиканской Республикой и Ганой. А это значит, что у наших красавиц есть стимул реализовать свои таланты в точных науках. Так в области естественных наук, математики и компьютерного дела они легко заткнули за пояс европейских феминисток: 42% выпускников российских вузов по этим специальностям – женщины. Так что если хотите найти общий язык с русской красавицей не обязательно читать ей стихи. Может быть, вполне достаточно начертить пару формул.