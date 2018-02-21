Россияне вновь разбирают кредитки

СЕГОДНЯ 15:30 2018-02-21T22:54:46+03:00

Россияне ослабляют затянутые пояса и начинают больше покупать. А свободных денег на это пока нет Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В январе этого года банки выдали рекордное количество кредитных карт - почти 600 тысяч штук. Больше 10% - в Москве и Московской области. Для сравнения, это в четыре раза выше, чем два года назад. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Всплеск объясняется несколькими факторами. Во-первых, стабилизацией экономики.

Россияне ослабляют затянутые пояса и начинают больше покупать. А свободных денег на это пока нет. Во-вторых, банки активно привлекают клиентов. Они расширяют лимиты и дают дополнительные бонусы по кредиткам. Например, повышенный кэшбек (когда клиенту возвращают 3 - 5% после покупки в определенных магазинах). Многие на это ведутся. В-третьих, расплатиться банковской картой сейчас можно почти везде. Во многих случаях кредитка стала удобнее займа наличными. В большинстве случаев, чтобы ее получить, не надо собирать пакет документов и ждать одобрения банка.

Наконец, довольно большая часть клиентов стали более финансово грамотными. Они научились использовать деньги банка и не платить за это проценты. У кредитки есть одно хорошее качество - льготный период. Обычно он составляет 50 - 60 дней. Если клиент успел вернуть все потраченные деньги до этого срока, он не платит проценты. А после обнуления долга может снова залезать в карман банку.

Как рассказал корреспонденту «КП» один из менеджеров крупного банка, примерно 30% клиентов именно так и поступают. Банк внакладе тоже не остается. Ведь оставшиеся 70% клиентов отдать вовремя деньги не успевают и платят сполна. По данным Центробанка, средняя ставка по кредитным картам сейчас составляет 28% годовых. И в отличие от той же ипотеки резко снижаться не спешит.