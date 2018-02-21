Призывников и контрактников проверят на психологическое здоровье

СЕГОДНЯ 18:42 2018-02-21T19:25:09+03:00

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Госдума приняла закон о проведении психологического отбора граждан России при призыве на военную службу, в войска Росгвардии, при поступлении в военно-учебные заведения. Такой же отбор пройдут и иностранцы, желающие служить по контракту. Это касается граждан республик бывшего СССР, хорошо владеющих русским языком и имеющих нужное образование.

Почему именно сейчас наш парламент озаботился психическим здоровьем служивого люда? После громких ЧП в ведомствах, где законом предусмотрена военная служба (а таких у нас с десяток), нередко выясняется, что у преступников с оружием еще до призыва «ехала крыша», но медики-психологи это проморгали.

Теперь узаконена внушительная (и обязательная для всех силовых ведомств!) методика профессионального психологического отбора. Она должна дать ответ - можно ли давать кандидату в служивые оружие или нет? Есть ли у него признаки паранойи, шизофрении или других аналогичных заболеваний? По итогам тестов выносится 1 из 4 заключений о профпригодности бойца: «рекомендуется в первую очередь» - 1-я категория; «рекомендуется» - 2-я; «рекомендуется условно» - 3-я; и «не рекомендуется» - 4-я. Тому, кого отнесут к последней категории, путь на военную службу будет закрыт.

Кстати, в Росгвардии пошли дальше всех - там у претендентов на службу в ведомстве планируют выяснять любимых художников, писателей и композиторов. Такие пункты содержатся в рекомендуемом образце "Акта комплексного обследования" соискателей. Кроме этого, соискателям предлагается указать ученых и общественных деятелей, к которым они "испытывают наибольшее уважение", а также "любимые занятия в свободное время, профессии родителей, а также (по желанию), национальность".

Теперь важно, чтобы нужное в принципе дело вот таким макаром не довели до маразма. Который, кстати, - тоже психическое заболевание!