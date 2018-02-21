Шериф из сериала "Очень странные дела" в Антарктике исполнил пингвинам обещанный танец

21 Февр. 23:44 2018-02-22T00:12:23+03:00

На Южный полюс он отправился с певицей и актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают" [видео танцующего шерифа]

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Актер Дэвид Харбор, ставший знаменитым благодаря роли шерифа Хоппера в сериале "Очень странные дела", приплыл с экспедицией "Гринпис" в Антарктику на корабле Arctic Sunrise. Экспедиция организована для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и добиться, чтобы в Антарктике был создан морской заповедник.

У пингвинов есть чему поучитьсяФото: REUTERS

Актер попал туда очень нестандартным способом! Дэвид устроил настоящую кампанию в Twitter, где сообщил о миссии и где пообещал, если его пост наберет более 200 тысяч ретвитов, зажигательно станцевать с пингвинами свой фирменный "Танец Хоппера". Оказывается, он набрал даже вдвое больше репостов, чем, собственно, было нужно "Гринпис"!

Харбор с актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают".Фото: REUTERS

В результате Харбор стал членом экспедиции вместе с актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

Дэвид Харбор танцует с пингвинами.Может быть, актеру удасться привлечь этим танцам внимание общественности к проблемам окружающей среды

А вот, из того же твиттера Харбора, стало известно, что экспедиция уже прибыла на место, а сам актер сдержал обещание и станцевал прямо среди пингвинов в Антарктике.

Кстати, идея этого танца с пингвинами появилась после того, как во втором сезоне сериала «Очень странные дела» его персонаж - шериф Джим Хоппер - станцевал для живущей у него девочки. Танцующий шериф тут же стал интернет-мемом.