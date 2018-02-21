2018-02-22T00:12:23+03:00
Телевизор

Шериф из сериала "Очень странные дела" в Антарктике исполнил пингвинам обещанный танец

На Южный полюс он отправился с певицей и актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают" [видео танцующего шерифа]
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
Поделиться:
Танцующий шериф всегда исполняет обещанияТанцующий шериф всегда исполняет обещанияФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Актер Дэвид Харбор, ставший знаменитым благодаря роли шерифа Хоппера в сериале "Очень странные дела", приплыл с экспедицией "Гринпис" в Антарктику на корабле Arctic Sunrise. Экспедиция организована для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и добиться, чтобы в Антарктике был создан морской заповедник.

У пингвинов есть чему поучиться Фото: REUTERS

У пингвинов есть чему поучитьсяФото: REUTERS

Актер попал туда очень нестандартным способом! Дэвид устроил настоящую кампанию в Twitter, где сообщил о миссии и где пообещал, если его пост наберет более 200 тысяч ретвитов, зажигательно станцевать с пингвинами свой фирменный "Танец Хоппера". Оказывается, он набрал даже вдвое больше репостов, чем, собственно, было нужно "Гринпис"!

Харбор с актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают". Фото: REUTERS

Харбор с актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают".Фото: REUTERS

В результате Харбор стал членом экспедиции вместе с актрисой Элисон Судол, сыгравшей Куинни Голдштейн в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

Дэвид Харбор танцует с пингвинами.Может быть, актеру удасться привлечь этим танцам внимание общественности к проблемам окружающей среды

А вот, из того же твиттера Харбора, стало известно, что экспедиция уже прибыла на место, а сам актер сдержал обещание и станцевал прямо среди пингвинов в Антарктике.

Кстати, идея этого танца с пингвинами появилась после того, как во втором сезоне сериала «Очень странные дела» его персонаж - шериф Джим Хоппер - станцевал для живущей у него девочки. Танцующий шериф тут же стал интернет-мемом.

Оригинальный танец шерифа Хоппера.Благодаря ему он стал мемом

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Сериалы», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Госдума одобрила закон об информировании о долге по кредитной карте
Мадуро анонсировал выпуск новой криптовалюты, обеспеченной золотом
Ученые рассказали о необычных свойствах ГМО-кукурузы
Российского болельщика задержали в Мюнхене в связи с беспорядками на Евро-2016
Заместитель госсекретаря США: «Северный поток-2» угрожает независимости Украины
Самый богатый человек в мире заработал за сутки $1 млрд
В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя
Telegram начал вторую предпродажу криптовалюты перед публичным ICO
Сборная США впервые за 20 лет выиграла золото Олимпиады в женском хоккее
СМИ: Пхеньян направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпиады-2018
В Amnesty International заявили, что Киев забыл про обещания Евромайдана
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе
«Поэт Майдана» попросила прощения у Одессы и Донбасса
Госдепартамент США подтвердил информацию о взрыве в американском посольстве в Черногории
В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра