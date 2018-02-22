Чем телеканалы будут развлекать зрителей в праздничные и выходные дни 23-25 февраля

СЕГОДНЯ 01:35 2018-02-22T02:16:52+03:00

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Мало кто помнит о том, что когда-то 23 февраля гулять полагалось исключительно тем, кто служил в армии. Нынче этот праздник касается всех мужчин, о чем косвенно напоминает и наше ТВ. Главный подарок, приготовленный телевизионщиками для зрителей, не военное кино, а фильм о космонавтах. Отечественный блокбастер «Салют-7» еще совсем недавно ставил кассовые рекорды в кинопрокате, а теперь добрался и до голубых экранов - мы увидим его 23 февраля в 20.20 на канале «Россия». Телепремьера такой картины в День защитника Отечества кого-то, наверное, удивит. Но, с другой стороны, космонавты, спасавшие в 1985?м советскую орбитальную станцию «Салют» (фильм, напомним, основан на реальных событиях), имеют полное право считаться защитниками Отечества, пусть и защищали они его не с оружием в руках.

Без военной тематики, впрочем, телепрограмма все же не обойдется. На Первом канале праздник будет ознаменован премьерой приключенческой картины «Черные бушлаты» (10.20), которая перенесет нас в начало 40-х, а также показом вышедшего в прошлом году детектива «Три дня до весны» (21.30), действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде.

Отметив мужской праздник, зрители, возможно, захотят переключиться на сугубо женскую тематику, и тут на помощь придет шоу «Секрет на миллион» (НТВ, 24 февраля, 17.00), в котором на каверзные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой будет откровенно отвечать певица Ирина Салтыкова.

Поклонникам качественного рока советуем не пропустить традиционный концерт-квартирник, который, как обычно, пройдет под патронажем Евгения Маргулиса. На этот раз в гости к легенде отечественной рок-музыки заглянет популярная группа «Сплин» (НТВ, 24 февраля, 0.35).

Спортивные болельщики не должны забывать о том, что на этой неделе финиширует зимняя Олимпиада в Южной Корее. Церемонию закрытия Игр смотрите 25 февраля в 14.00 на Первом канале. Ну а если итоги Олимпиады кого-то вдруг не обрадуют, вернуть хорошее настроение удастся с помощью очередной игры в Клубе веселых и находчивых (Первый, 25 февраля, 22.30). За право выйти в четвертьфинал будут сражаться пять команд - «Плюшки имени Ярослава Гашека», «Без консервантов», RUDN University, сборная вузов Чеченской Республики и сборная бывших спорт­сменов.