Француз Жак Кассандри описал в книге преступление 40-летней давности и угодил в тюрьму

СЕГОДНЯ 00:57 2018-02-20T22:35:22+03:00

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Любой писатель черпает вдохновение в собственной биографии. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но что, если ты когда-то совершил злое дело, а теперь повествуешь о нем в художественной форме? Пощады не жди. Во Франции одного такого горе-автора отправили на скамью подсудимых. Все потому, что в тексте он честно признался в «ограблении века», которое полиция давно списала в архив. Как же любовь к литературным упражнениям привела 74-летнего ветерана преступного мира грабителя Жака Кассандри к возмездию за давнее ограбление?

«Без оружия, без ненависти»

Лазурный Берег, Ницца, лето 1976 года. Массивное здание банка «Сосьете Женераль». Решетки на окнах, толстые стены, крепкие сейфы. Настоящая крепость с миллионами франков внутри! Но дерзкую банду апашей (так во Франции именуют грабителей) все это не остановило. Несколько недель головорезы во главе с Альбером Спаджари и уже известным нам Жаком Кассандри прокладывали десятиметровый тоннель из-под соседнего здания. Вдохновение черпали в детективном рассказе Артура Конан Дойла «Союз рыжих», где лихая банда точно так же проникла в ссудную кассу в Лондоне.

Работали основательно: укрепляли стены подкопа бетоном, провели освещение. И в пятницу вечером проникли в хранилище. Времена были давние, датчиков движения и других средств сигнализации в сердце банка не имелось, так что апаши усердно «работали» все выходные. Самодельными горелками вскрыли двести сейфовых ячеек, где лежало 30 млн. франков (около 50 млн. евро по нынешнему курсу). После чего смылись, оставив записку: «Без оружия, без ненависти, без жестокости». И ведь не соврали.

Через некоторое время полиция все же поймала одного из главарей «бригады» - Альбера Спаджари. Тот поведал свою версию событий: действовал в одиночку, где деньги - бог весть, мотив ограбления - мечтал прославиться. Подельников же Альбер не выдал из воровской гордости: мечтал, чтобы вся слава за самое дерзкое ограбление в республике досталась только ему.

О налете снимают фильмы, сочиняют романы… и в конце концов забывают.

Тот самый банк в Ницце, который много лет назад с подельниками ограбил горе-писатель.Фото: YouTube

Налоги фраера сгубили

Второй главный герой, Жак Кассандри, все это время вел беспечную жизнь и даже периодически попадался полиции. Правда, по мелочи: наркотики, сутенерство… На старости лет апаш решил сделаться добропорядочным буржуа. Приобрел виллу в Савойе и бар в Марселе. Но все время терзался завистью: ведь я тоже в «ограблении века» участвовал, а почет и уважуха другому ушли. Тогда дедушка Жак придумал, как ему казалось, хитрый план. Написал роман под псевдонимом «Амиго», где в подробностях поведал о грехах молодости. Книгу издал только в 2010 году, когда срок давности за ограбление «Сосьете Женераль» истек.

Но во французской прокуратуре тоже не дураки сидели. Сложив два и два, быстренько выяснили, кто же таков этот «Амиго». И предъявили обвинение. Срок давности за то дело, мсье Кассандри, давно вышел, не спорим. Но вы налоги с тридцати миллионов франков заплатили? Неужели нет? Ай-ай-ай. Тогда проследуйте с нами!

Следствие велось долго. Строилось оно лишь на тексте мемуаров Жака, который на тот момент разменял уже восьмой десяток. Косвенной уликой стали показания родственников: было дело, хвалился, мол, наш отец семейства, что обчистил когда-то «Сосьете»... И вот теперь любитель литературной славы предстал перед судом. Учитывая, как рьяно французская Фемида нынче карает уклонистов от уплаты налогов (по аналогичному обвинению в прошлом ноябре в Ницце возбудили дело против российского предпринимателя Сулеймана Керимова), вряд ли бывшему апашу светит снисхождение.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Чиркнул пером - и все!

Скользкие моменты из собственных книг приносили авторам неприятности в реальной жизни

Клив Юджин Картвилл. Этот американский фантаст - личность загадочная. Творил под множеством псевдонимов, вокруг даты его рождения ведутся споры: то ли 1907 год, то ли 1908. В разгар Второй мировой опубликовал рассказ «Линия смерти». А вскоре к автору (а заодно и его издателю) нагрянули агенты ФБР. Оказывается, в своей новелле работник пера поведал о самом секретном на тот момент проекте американской оборонки - атомной бомбе. Причем с подробностями, каких посторонний знать явно не мог. Например, у Картмилла бомба называлась «Малыш». Как и «изделие», чуть позже сброшенное на Хиросиму. ФБР пыталось пришить фантасту разглашение гостайны. Однако тот успешно отбился: вся информация бралась из открытых источников, совпадения случайны, а творец - это всегда пророк.

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