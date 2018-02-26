Бросайте диету! Доказана прямая связь между лишним весом и кишечными бактериями

26 Февр. 21:57 2018-02-26T22:04:53+03:00

А может, вам стоит заняться не фитнесом, а своим кишечником? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сидите на диетах, занимаетесь фитнесом, а вес все равно ползет вверх? Вполне возможно, что причина ваших лишних килограммов - вовсе не в образе жизни, а… вашем кишечнике.

А вернее, бактериях, которые там живут.

Исследователи из Лундского Университета в Швеции установили новую - ранее не бравшуюся в расчет - связь между кишечными бактериями и ожирением. Они обнаружили, что первое и второе связывают некоторые аминокислоты в крови человека (так называемые метаболиты).

Небольшое отступление: до недавнего времени значение микробиома (микрофлоры) для индекса массы тела (ИМТ) серьезно не рассматривалось. Считалось, что большинство исследований по этой теме проводились на животных, а потому не могут быть применены непосредственно к людям.

Кроме того, бытовало мнение, что флора кишечника одного человека может совершенно иначе влиять на другого, а значит, итоги исследований нельзя подводить под один знаменатель.

Однако теперь ученые уверены, что это не так. Микробиота кишечника имеет важную роль для здоровья человека - в частности, влияет на обмен веществ и может быть связана с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом типа 2.

Это с одной стороны. А с другой, было установлено, что люди с вышеперечисленными заболеваниями имеют различные проявления метаболитов (веществ, синтезириемых организмом человека) в кровотоке.

Поэтому ученые провели новое исследование, целью которого было найти связь (если она существует) между метаболитами в крови, бактериями в кишечнике и ожирением людей.

Ученые проверили состав флоры в образцах стула у 674 участников экспериментаФото: REUTERS

Для этого они проанализировали образцы плазмы крови и состав бактериальной флоры в образцах стула у 674 участников эксперимента. Было бнаружено 19 метаболитов, напрямую влияющих на ИМТ человека.

При этом глутамат и так называемые BCAA (особые аминокислоты ) имели самую сильную связь с ожирением. Больше всего они влияли на работу таких кишечных бактерий, как Blautia, Dorea и Ruminococcus.

«Теперь мы уверены, что метаболиты и бактерии кишечника взаимодействуют друг с другом и работают сообща, а не независимо друг от друга», - говорит Марджу Орхо-Меландер, профессор генетической эпидемиологии Университета в Лунде.

Он также добавил, что в будущих исследованиях следует больше сосредоточиться на том, чтобы модифицировать состав кишечных бактерий.

Но сначала нужно понять, как выглядит здоровая нормальная кишечная флора, и какие именно факторы влияют на состав бактерий.

Полные итоги исследования опубликованы в медицинском альманахе "Журнал клинической эндокринологии и обмена веществ".

А ранее ученые университетов Сан-Франциско, штата Аризона и Нью-Мексико установили, что бактерии кишечника влияют на пищевое поведение человека и его пищевые предпочтения. Оказывается, определенный вид еды способствует размножению бактерий или наоборот. Поэтому последние подают организму сигнал: «тебе хочется сладкого», или «кисленького бы». Вот почему некоторые продукты вызывают у нас особо приятные ощущения.

Микробиота кишечника сказывается и на вашей талииФото: GLOBAL LOOK PRESS

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