Эксперты РГАУ-МСХА им. Тимирязева показали новые проекты в Сколково

СЕГОДНЯ 00:15 2018-02-27T00:30:00+03:00

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Представители Тимирязевской академии приняли участие в Третьей ежегодной научно-практической конференции «Точное земледелие», которая прошла в Большом Технопарке «Сколково» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. На конференции присутствовали представители Фонда «Сколково», Минсельхоза, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», «ОХК «Уралхим», компании «Syngenta» (Швейцария), ПАО «МТС», ФРИИ. Эксперты делились опытом, рассказывали о сложностях, возникающих при освоении новых технологий, и обсуждали готовность инвесторов вкладывать средства. В сфере интересов участников конференции так же оказались вопросы внесения удобрений дифференцированным методом, использование беспилотных аппаратов и создание открытых агрохимических карт РФ.

Совместный проект представили резидент отраслевого аграрного бизнес-инкубатора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Сколково генеральный директор ООО «Агроноут» Алексей Трубников и директор по инновациям управляющей компании АгроХолдинг «Кубань» Дмитрий Лебедев. Они показали презентацию совместного пилотного проекта, успешно выполненного в 2017 году.

- Специалисты агрохолдинга подсчитали, что экономический эффект от внедрения системы точного земледелия с площади 45 тысяч га составит как минимум 50 млн. рублей ежегодно, - рассказал Алексей Трубников.

Совместный проект представили резидент отраслевого аграрного бизнес-инкубатора РГАУ-МСХА и Сколково генеральный директор ООО «Агроноут» Алексей Трубников и директор по инновациям компании АгроХолдинг «Кубань» Дмитрий Лебедев. Фото: timacad.ru

В Большом технопарке также прошла выставка технологических решений и сервисов точного земледелия, показанных компаниями – резидентами Фонда «Сколково». РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был представлен на выставке проектом «Энергонезависимая интеллектуальная модульная система дифференцированного полива сельскохозяйственных культур».

- Это умное оборудование позволяет с помощью сенсорных датчиков определять содержание семи типов микроэлементов в почве, ее кислотность, состояние температурного и влажностного режимов. К нашей разработке проявляют активный интерес иностранные коллеги, - рассказал руководитель проекта Василий Фартуков.