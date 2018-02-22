Армия обкатывает мобильники с секретом

22 Февр. 14:55 2018-02-22T15:32:40+03:00

Военные получили их еще в декабре. И испытывают в том числе в Сирии

Изменить размер текста: A A

Пошла гулять по России новость, смахивающая на экзотичную сесацию: военным выдали защищенные мобильные телефоны аж по 115 тысяч рублей за штуку. Что же это за диво такое, кому оно досталось и почему так дорого?

Отвечаю. Это мобильные телефоны российского производства М-663С. Изготовитель - ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". Аппаратная часть и операционная система этих устройств полностью российские (хотя зарубежная элементная база тоже используется).

Сборка таких хитромудро устроенных штуковин - только ручная. Исполнение всего заказа занимает около 4 месяцев. Пока таких аппаратов выпускается всего около 100 в год.

А несколько десятков их еще в декабре прошлого года выдали армейским командирам, которые допущены к документам особой важности. А цена потому такая высокая, что пока армии досталась небольшая партия этих супермобильников. Когда начнется их массовое производство, говорят эксперты, цена за штуку может упасть и до 25-30 тысяч рублей. И в чем же «фишка» этих М-663С? А в том, что они позволяют выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети (в том числе из-за границы). Такая оперативная и надежно засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками. Эти мобильники могут работать в диапазоне температур от -20 до +50 градусов и способны принимать звонки даже под водой, на метровой глубине.

Телефон работает в обычных сетях GSM, оснащен сапфировым стеклом, цветным дисплеем и mp3-плеером. Телефон защищает только речевой канал, SMS и передача данных не шифруются. Если в обычном сотовом телефоне можно через сеть включить микрофон и слушать, что происходит в помещении, то М-633С за счет системы защиты блокирует такой сигнал, информируя пользователя. М-633С будет работать только с SIM-картами «МегаФона», у которого есть лицензия «Атласа» на шифрованную связь.

По сути, в армии сейчас проходит «обкатка» этого аппарата. Говорят, что его видели в руках и некоторых высоких российских военачальников в Сирии. Там такая «машина» нашим команлирам особенно нужна, - слишком много желающих подслушать разговоры россиян. Заодно наши спецы по радиоэлектрооногй борьбе проверяют надежность защищенности информации, - одно дело похвальба изготовителей моильников, и сосем другое - мнение тех, кто держит их в руках.

АВТОРИТЕТНО

Герман Клименко, Советник президента России по вопросам развития интернета:

Да, штука недешевая. Но военная тайна дороже

- С помощью таких телефонов можно обеспечить управление войсками в отсутствие стационарного аппарата секретной связи. Лимит расходов на такие переговоры — 24 миллионов рублей в год. Сегодня большинство высокопоставленных гражданских российских чиновников получили телефоны с аппаратной криптографической защитой. А военным они необходимы куда в большей степени. Да, М-633С- недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей...