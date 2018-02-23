Они победили старость

СЕГОДНЯ 11:50 2018-02-23T11:50:10+03:00

13 удивительных историй о том, как после 70 случается вторая молодость и сбываются заветные мечты

Изменить размер текста: A A

ПОКОРИЛА КИЛИМАНДЖАРО В 86 ЛЕТ

Ангела Воробьева, Улан-Удэ, 88 лет

В 2015-м она попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой пожилой женщиной, покорившей Килиманджаро, высочайшую вершину Африки. Ангеле Викторовне на тот момент было 86 лет и 267 дней. Восхождение она посвятила сестре Лиде, которая умерла в 12 лет.

В связке с Ангелой Воробьевой была ее 62-летняя дочь Вера. За предыдущие 7 лет они вместе объехали много стран. В Австралии поднимались на воздушном шаре, опускались на батискафе в Индийский океан. И вот замахнулись на знаменитый вулкан.

- На высоте 4 тысяч метров станцевали танго, - сияла путешественница, делясь впечатлениями.

Она почти не принимает лекарств. По утрам делает получасовую зарядку и обливается холодной водой. Плюс пешие променады от маршрутки до дачи летом – по 5 км туда и обратно (электричку отменили). Закалка, в общем, - что надо, хватит еще не на одно путешествие.

В 92 ГОДА СТОИТ НА ГОЛОВЕ

Зоя Маринич, Ставрополь, 92 года

Зоя Евдокимовна всю жизнь страдала аллергией на амброзию и в период цветения уезжала из города. На пенсии поездки стали не по карману, и бывшая учительница сделала ставку на здоровый образ жизни. Занялась дыхательной гимнастикой и йогой. Болезнь отступила. Пенсионерка уверяет, что чувствует себя отлично, с легкостью делает березку, стойку на голове, упражнения на растяжку. А еще читает без очков, и все зубы у нее свои.

Зоя Маринич прошла всю войну, а потом 43 года проработала в школе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зоя Маринич – женщина героической судьбы. В Великую Отечественную была партизанкой, разведчицей, чудом спаслась из гестаповского плена и от расстрела. Да и 43 года в школе тоже о многом говорят.

В свои годы Зоя Евдокимовна находится в отличной формеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

106-ЛЕТНИЙ ВЕЛОГОНЩИК

Роберт Маршан, Франция, 106 лет

«Я ощущаю себя обычным парнем, которому просто больше ста лет», - кокетливо говорит о себе мсье Маршан. Ох, уж эти французы!

Его рост - всего 152 см, при этом Роберт в свои годы – признанный рекордсмен в велосипедных гонках среди пожилых. Так, в 105 лет он попал в Книгу рекордов Гиннеса, а год назад установил очередной мировой рекорд в одночасовом треке в группе «старше 105 лет», проехав 22,547 километра. Лишь месяц назад спортсмен объявил, что уходит на пенсию.

Месяц назад мсье Маршан объявил, что уходит на пенсию.Фото: REUTERS

За свою жизнь Роберт Маршан успел поработать пожарным, лесорубом, садовником, дегустатором вина, даже участвовал в любительских боксерских поединках. А велогонками всерьез занялся в 67.

Каждый день он делает зарядку для эластичности суставов, час крутит педали на велотренажере. Плюс правильное питание. В его меню много овощей и фруктов, немного мяса. Роберт очень любит кофе, но старается себя ограничивать. А с собой у него всегда имеется бутылочка воды с ложкой меда. Это, говорит, его допинг.

За свою жизнь Роберт Маршан успел поработать пожарным, лесорубом, садовником, дегустатором вина, даже участвовал в любительских боксерских поединках. А велогонками всерьез занялся в 67.Фото: REUTERS

80-ЛЕТНЯЯ КУЛЬТУРИСТКА-КРАСАВИЦА

Эрнестина Шэпперд, США, 81 год

В 2010-м 74-летняя Эрнестина попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая возрастная действующая женщина-бодибилдер в мире. Сейчас силачка в соревнованиях уже не участвует, но продолжает активно заниматься фитнесом (не меньше двух часов проводит в зале) и работает тренером. Считает своей миссией вдохновлять других не бояться старости.

ernestine.shepherd В 2010-м 74-летняя Эрнестина попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая возрастная действующая женщина-бодибилдер в мире.

Интересно, что в молодости фитнес-леди была равнодушна к спорту, работала секретаршей и вела сидячий образ жизни. «Такой себе слизняк!» - иронично описывает себя тогдашнюю. Переворот сознания случился в…. магазине купальников, куда 56-летняя Эрнестина пришла с сестрой. Чуть ли не из примерочной девушки отправились в тренажерный зал. «Лепить» тело Эрнестине помогали личный тренер и диетолог. Кроме того, у нее заботливый муж, который лично для нее готовит и следит, чтобы в холодильнике было все необходимое. А главным секретом своей молодости Эрнестина называет позитивный настрой.

В 90 ПЕРЕПРЫГАЛ С ШЕСТОМ СЫНА-ОЛИМПИЙЦА

Уильям Белл, 95 лет, США

Уильям - отец серебряного призера Олимпиады-84 в прыжках с шестом Эрла Белла. Но если сын блеснул в молодости, папа дает жару в преклонном возрасте. В 2012 году, когда ему стукнуло 90, Уильям поставил мировой рекорд, взяв с шестом высоту 218 см.

На тот момент он был лучшим сразу в трех возрастных категориях: «75-79 лет», «80-84 лет» и «85-89 лет». Во время регистрации рекорда сын не скрывал гордости за отца, а жена Уильяма назвала поступок супруга глупым: мол, вздумалось на старости лет покрасоваться перед молодежью. Но это она любя, конечно. Сейчас прыгуну 95, и он продолжает тренировки.

САМАЯ ПОЖИЛАЯ ГИМНАСТКА МИРА

Джоанна Кваас, Германия, 92 года

Слава сама находит Джоанну. В 2012-м на Ютуб появилось видео тренировок гимнастки, когда той было 86 лет. Ролики быстро набрали миллионы просмотров и стали хитами. Подтянулась и Книга рекордов Гиннеса, признавшая Джоанну самой пожилой действующей гимнасткой мира. А недавно имя Кваас снова оказалось на слуху после ее выступления на Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком городе Котбусе. И опять - благодаря Ютуб. И хотя Джоанна выступала вне основной программы, ее упражнения на брусьях и на ковре зал сопровождал бурными овациями и дружно записывал видео на телефоны.

Джоанна Кваас завоевала 11 наград на возрастных чемпионатах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джоанна пришла в гимнастику в детстве, как и многие. Потом ненадолго увлеклась гандболом. Но ярче проявила себя как тренер и педагог. В 38 вышла замуж, родила трех дочерей. Вернулась в гимнастику в 57 лет, причем как спортсменка. За последние годы завоевала 11 наград на возрастных чемпионатах, а сейчас участвует в таких мероприятиях «ради удовольствия».

Ведет здоровый образ жизни, тренируется в спортзале, бегает и занимается йогой.

Джоанна пришла в гимнастику в детстве, как и многие.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АТЛЕТИЧЕСКИЙ РЕКОРД В 105 ЛЕТ

Хидекичи Миядзаки, Япония, 107 лет

Два года назад спортсмен-ветеран установил мировой рекорд, пробежав 100-метровку за 42,22 секунды. А на финише искренне расстроился: мол, собирался домчать за 36 секунд. Дело было во время забега атлетов «старше 80-ти» в Киото. До этого Миядзаки дважды устанавливал рекорды на этой дистанции: в 2013 году в возрасте 103 лет (34,10 секунды) и в 2014-м (34,61 секунды).

Атлетикой он занялся в пожилом возрасте, считает себя новичком и уверен: года 2-3 у него еще точно есть для новых рекордов. «Доктора осматривали меня пару дней назад – я в отличной форме», - похвастался бегун.

В 79 СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ПОДИУМА

Ван Дешунь, Китай, 81 год

Седобородый красавец произвел фурор на китайской неделе моды в 2015-м. Сначала вышел на подиум в телогрейке, а потом сбросил ее и – все ахнули от накачанного торса. «Сколько-сколько ему? 79?!», - шушукались в зале, не веря своим глазам. Китайца даже назвали самым сексуальным дедушкой, что ему, безусловно, очень польстило.

iriszhang913 Deshun Wang in China Fashion Week. Deshun Wang, born in Shenyang, 79 years old, fashion icon, proud of Shenyang.#ChinaFashionWeek #Shenyang #deshunwang

В интернете есть ролик, где Ван Дешунь рассказывает свою историю успеха. В 24 стал актером, в 44 занялся английским, в 49 - пантомимой. В 50 начал ходить в спортзал, в 57 вернулся на сцену и создал уникальный перфоманс «Живая скульптура». В 65 освоил верховую езду на лошади. В 78 стал гонять на мотоцикле. И вот – выход на подиум. «Никогда не поздно», - главная мысль видеоролика.

67-ЛЕТНЯЯ ЗВЕЗДА ПИЛОНА

Грета Понтарелли, США, 67 лет

Инстаграм Греты пестрит снимками и видео, где она на пилоне выделывает такие пируэты, что диву даешься. Ей ведь скоро 70! А еще Грета обожает разминаться и растягиваться в самых разных красивых местах, где бывает. На одном фото, например, она на шпагате на фоне Колизея, на другом – балансирует в ресторане в Барселоне.

aerialzen "Celebrating the Majesty of the last solar eclipse some of us will see in our lifetimes.The beauty of nature - priceless" #solareclipse, #solareclipse2017 #superman #superwoman #polemove #unitedbypole #poledancersofinstagram #seizetheday #carpediem

Танцами на шесте Грета увлеклась в 59 лет, борясь с остеопорозом (болезнь ломких костей). Врачи рекомендовали силовые упражнения. Таскать железо Грете показалось скучным, и она выбрала pole-dance. Признается, что получаться стало лишь через месяц упорных тренировок. Зато сейчас она – маститая чемпионка, причем соревнуется с танцовщицами вдвое, а то и втрое моложе себя. А еще организовала коуч-компанию и помогает клиентам понять то, в чем убедилась сама: никогда не поздно реализовать мечту и быть счастливым. Ее кредо: ты - хозяин своей судьбы.

106-ЛЕТНИЙ ТОРНАДО В ТЮРБАНЕ

Фауджа Сингх, индус из Великобритании, 106 лет

Белая борода, большой желтый тюрбан… Бегуна-долгожителя Фауджу Сингха так и называют - «Торнадо в тюрбане».

В 2011 году в Торонто Фауджу признали самым пожилым марафонцем, одолевшим 42-километровую дистанцию. Его время - 8 часов 25 минут и 17 секунд. Победитель того марафона примчался к финишу менее, чем за два часа, а пока добегал Фауджа, прыткие рабочие успели снять все спонсорские баннеры и рекламные щиты. Но это уже, как говорится, мелочи. Ведь рекорд был в самом факте преодоления внушительной дистанции в столь почтенном возрасте, а не в скорости.

Невероятно, но до 80 лет Фауджа был далек от спорта. Он жил в Индии с семьей, занимался земледелием. Как вдруг случилась череда несчастий: умерла жена, потом дочь, трагически погиб сын. Индус впал в депрессию. Чтобы отвлечься, стал устраивать пробежки. Помогло! Всерьез занялся бегом, когда переехал жить в Лондон к младшему сыну. За 10 лет установил 12 рекордов. Все, что зарабатывал, отдавал на благотворительность. В 2013-м пробежал свой последний марафон. С тех пор тренируется просто для здоровья.

Его слабость – шоппинг, Фауджа обожает хорошие костюмы и обувь. Особенно кроссовки. Жить без них не может. К слову, на пике марафонской славы индус рекламировал кроссовки «Адидас» вместе с Дэвидом Бэкхемом и Мухаммедом Али.

При росте 172 см весит всего 52 килограмма. Ничем не болеет. Никогда не пил и не курил. Каждое утро натирается детским маслом, чтобы кожа была эластичной. Вегетарианец. Старается пить побольше воды и имбирного чая. Главные же его козыри – позитив и улыбка. К слову, родился Фауджа 1 апреля. Через месяц ему стукнет 107 лет.

В 70 ЛЕТ СОЗДАЛ СВОЮ МЕТОДИКУ ANTI-AGE

Джеффри Лайф, Нью-Йорк, 79 лет

В 1997 году Джеффри было 59, он работал семейным терапевтом. Из-за пивного живота с трудом шнурки завязал. Лишний вес, одышка, стремительно ухудшающееся здоровье… - типичный набор стареющего мужчины. Тогда-то Джеффри впервые зашел в тренажерный зал. За три месяца сбросил 25 кг, а потом круто изменил жизнь.

drjlife I've been in the gym a lot this week and I hope you have too. How's your training coming along?

Сейчас ему 79, активно занимается бодибилдингом, тайским боксом, имеет черный пояс по тхэквондо. Бодр и подтянут. Говорит, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Лайф разработал собственную методику тренировок и посвятил себя борьбе со старостью. Его три книги на эту тему стали бестселлерами. У доктора также есть собственный сайт, где он консультирует людей, решивших бросить вызов старости.

УЛЕТНЫЕ ПЕНСИОНЕРКИ

Георгина Журавлева, Архангельск, 86 лет

Тамара Шагинурова, Уфа, 79 лет

Очень большой сюрприз ждал родню Георгины Ивановны из Архангельска, собравшуюся на ее 80-летие. Включили видео, а там… жизнерадостная юбилярша, чья голова уже бела, прыгает с парашютом! Семья чуть сама не поседела.

Оказалось, еще год назад Георгина Ивановна призналась сыну, что давно, с юности, мечтает сигануть с парашюта. Так почему бы не сейчас? Тот отвел экстремальную маму в аэроклуб. Прыжок с высоты 2500 метров прошел на ура. Дело было в 2012-м.

Прыжок бабушка совершила в тандеме с сыном.

А в 2015-м такой же адреналиновый подарок сделала себе 77-летняя Тамара Шагинурова из Уфы. Тоже прыгнула. С высоты 3 тысяч метров и с инструктором. В юности занималась в парашютном кружке, даже до первого разряда долеталась – у нее было 175 прыжков. И вот увидела по телевизору, как американский 83-летний старичок счастливый спускался с неба на стропах, и подумала: «А я-то чем хуже?». И решила вспомнить молодость.

- Летишь, как птица! Господи, какой же это кайф! – светилась от счастья бабушка Тамара. – Надо будет повторить.