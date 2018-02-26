Из Послания президента сделают новые Майские указы

СЕГОДНЯ 14:05 2018-02-26T14:10:50+03:00

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В четверг Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию, и в прессе уже появилась информация, что его речь станет прообразом новых Майских указов. То есть обрисованные в Послании задачи и перспективы после выборов могут быть воплощены в конкретные указы, подобно тем, что были изданы Путиным в мае 2012 года.

Однако, на практике все не так просто. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил разделять Путина-президента с Путиным-кандидатом, хотя и признал, что иногда это непросто.

- Конечно, оглашать Послание - конституционная обязанность президента, и он будет оглашать его в качестве президента, - сказал Песков. - Поскольку одновременно он является кандидатом в ходе электоральной кампании, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно.

Но сначала надо будет дождаться результатов выборов, а потом уже говорить, каким образом воплотится в жизнь сказанное в четверг перед собравшимися в Манеже.

- Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения, - подтвердил Песков. - В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности.

Но будут ли это новые указы президента или какие-то другие документы - пока неизвестно.

- Существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров и целевых параметров, - напомнил Песков. - Один из способов – президентские указы. Конечно, такая возможность рассматривается, но вместе с тем, будут ли это президентские указы, или иная форма юридического оформления – это решение, безусловно, будет принимать президент России.