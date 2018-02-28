Кому нужна эта “домашка”?!

28 Февр. 17:30 2018-03-01T03:13:03+03:00

Наивные вопросы о том, зачем школьники и их родители тратят нервы и время на домашние задания

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“Нам ничего не задали!” - радостно сообщает ребёнок-школьник. И вы тут же настораживаетесь: “Не может быть, чтобы не задали! Покажи-ка дневник”. Мы, “выращенные” в строгостях советской (или постсоветской) школы, категорически не понимаем: как это - не делать уроки? Между тем, передовые педагогические практики домашнего задания не предусматривают. Более того, рекомендуется дать чаду просто побездельничать. Но мы же не такие! Мы хотим, чтобы были секции-кружки, домашние задания, а ещё репетитор. Иначе что это за образование?! Особо озабоченные родители делают “домашку”, как они думают, вместе с детьми. Но на деле выходит, что решают задачки полностью сами, ещё и списывая друг у друга в мама-чатах. Чем в это время занят ребёнок? Скучает. За него же всё сделали! В лучшем случае останется только бездумно записать уже готовое решение в тетрадь.

Почему домашние задания доводят детей и родителей до срыва? И нужны ли они вообще? 00:00 00:00

Нужна ли вообще “домашка”? Когда и как её лучше делать? И стоит ли вмешиваться родителям? В эфире Радио “КП” мы поговорили об этом со специалистами: директором Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяной Безруких, победителем конкурса “Учитель года-2017” историком Ильёй Демаковым, автором тренинга по совершенствованию детско-родительских отношений психологом Татьяной Ночкиной.

Действительно ли дети перегружены?

М. Безруких:

- Наши дети в плане загруженности на фоне остального мира выглядят хуже всех. В старшей школе рабочая неделя (с учетом домашних заданий, регламентированных по времени) - от 60 до 72 часов. Рабочая неделя взрослого человека - 48 часов. У старшеклассников сегодня 6-7 уроков, 2 часа внеурочной деятельности и 3,5 часа для выполнения домашних заданий. Плюс факультатив, плюс репетитор. То есть фактически наши дети делают уроки за счет сна.

И. Демаков:

- Сегодня от школьника ежедневно по 5-6 часов требуется быть сосредоточенным и давать результат. Учёба - это довольно трудно! И когда ребёнок возвращается домой и сталкивается с нынешним объемом домашних заданий, для него всё начинается по второму кругу. Поэтому неудивительно, что чем больше мы сегодня “грузим” ребёнка, тем больше у него желание ускользнуть от этого. Например, в пространство гаджетов - там нет нас с нашим домашним заданием.

Т. Ночкина:

- Самостоятельные дети вполне укладываются в нормативы, которые сегодня отводятся на выполнение домашнего задания. Проблемы, как правило, есть именно у тех детей, которые привыкли делать уроки со взрослыми, - начинается волокита, слёзы, ребёнок отвлекается.

Я чаще сталкиваюсь с перегруженными родителями. Дети, которых жёстко контролировали в учёбе в начальных классах, вырываются из оков. Ближе к 6-7 классам начинаются очень серьёзные конфликты: протесты, “двойки”, не выполненное домашнее задание.

Нужны ли вообще домашние задания?

М. Безруких:

- Скорее, нужны. Я не буду говорить про подростков - они уже умеют сами регулировать: что-то пропускают (выполнить все задания ко всем урокам просто невозможно), а что-то делают. Но тревогу вызывают ученики начальной школы. Они не умеют распределять свое время.

И. Демаков:

- Я своим ученикам не задаю. Но не представляю математику или литературу без домашних заданий. А в истории или в русском языке, на мой взгляд, без них вполне можно обойтись. В моем случае - как на это реагируют родители? “Не может быть ничего не задано. Что-то должен делать!”. По статистике ЮНЕСКО, примерно в половине стран мира сегодня учат без домашних заданий. Там учителя сумели договориться с родителями. И если сегодня мы говорим об отмене или хотя бы сокращении домашних заданий, то инициатива должна исходить прежде всего от родителей.

Как правильно делать “домашку”?

М. Безруких:

- Оптимальное время - с 15:00 до 17:00. После 7 вечера производительность резко падает. Ребенок затрачивает слишком много усилий на то, чтобы сосредоточиться. И в итоге всё это становится бессмысленным. Распорядок должен быть такой: вышел из школы, погулял (ребенку необходимо быть на воздухе минимум 1,5 часа в день), пообедал, отдохнул, хорошо хотя бы минут 15 полежать (малыши-первоклассники часто буквально проваливаются в сон; многие в начальных классах еще играют), сделал уроки.

Важный момент: нельзя делать сразу всё по принципу “не сделаешь - не встанешь”. В начальных классах нужно разбивать подготовку домашних заданий на периоды. 15-20 минут позанимался - выпил сока, съел яблоко, походил. Дети в таком возрасте быстро утомляются.

Ребёнок не может делать сам. Это нормально?

Т. Ночкина:

- В идеале это должно закладываться в 1-2 классах. Дети в таком возрасте очень любят проводить время со взрослыми, в том числе делать уроки. А нужно постепенно оставлять детей одних, по 5 минут, потом по 10, потом по 20 и в итоге добиваться того, чтобы делал сам. Но можно приучить и в более старшем возрасте. Нужно понять, что основная функция родителя - поддерживать ребёнка, компенсировать недостаток внимания со стороны учителя, обращать внимание на прогресс. Нужно говорить конкретные вещи. “Ты сегодня сам сделал английский - как же здорово! Так быстро и аккуратно!”. Допустим, ребёнок плохо пишет. Не надо постоянно говорить ему: “Как курица лапой”. Наоборот, обращайте внимание на успехи, хвалите каждый раз, когда ребёнок постарался. Пролистайте тетрадь на 2-3 страницы назад и скажите: “Смотри, ещё недавно всё было вот так неровно, а теперь у тебя отлично получаются вот эти буквы. Ты молодец, что так стараешься!”. Перестаньте для ребёнка быть вторым учителем, вторым контролирующим звеном, станьте помощником и другом, поддержите его.

Надо ли вообще вмешиваться в подготовку уроков?

Т. Ночкина:

- Нормально - помогать, если что-то не получается, и хвалить, если получается. Но не делать за ребёнка. Очень часто родители не понимают, что в школу идет ребёнок, а не они вместе с ребёнком. У многих появляется такая установка: “Если мой сын (дочь) получил (-а) “двойку” - её получил я как плохой родитель”. Нужно, наоборот, воспитывать личную ответственность школьника.

И. Демаков:

- В начальной школе зачастую происходит конкурс родителей: кто лучше рисует, кто лучше считает. И часто такая практика переходит в среднюю школу. Это, конечно же, неправильно.

М. Безруких:

- Не сидите за спиной, не комментируйте каждое действие ребенка. Пускай он делает самостоятельно, а вам показывает результат. Если что-то не получается - помогите ему. Но только после того, как он попробовал сделать самостоятельно.