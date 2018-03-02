Когда больничные и пособия по материнству можно получить, минуя работодателя?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-01T18:43:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Мы с мужем ждем ребенка, и я услышала по радио «КП», что есть возможность получать пособия по материнству не через работодателя (у нас бывают задержки зарплат, переживаю, что и пособия задержат), а напрямую в органах соцстраха. Поясните, пожалуйста, когда и как действует такой порядок?

Ольга.

Отвечают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ):

- Традиционно пособия по материнству и по временной нетрудоспособности (больничные) россиянам выплачивают работодатели за счет средств Фонда (на суммы этих выплат, как правило, потом снижаются взносы работодателей в ФСС). На практике могут возникать трудности, в том числе, если у организаций есть финансовые проблемы — в таких случаях бывают задержки выдачи пособий.

С 2011 года Фонд социального страхования запустил проект «Прямые выплаты». Суть в том, что деньги поступают работникам — получателям пособий напрямую из региональных отделений ФСС, минуя работодателя. Это во многом упрощает процесс и, что особенно важно, позволяет избежать ситуаций, когда люди не могут получить выплаты из-за финансовых неурядиц в организации или из-за недобросовестности работодателя.

На сегодня «Прямые выплаты» работают в 33 регионах России (их полный список см. ниже - Ред.), в дальнейшем предполагается распространить проект на всю страну. На первом этапе перехода на такую систему бывает всплеск обращений с вопросами от граждан и работодателей, но в течение полугода механизм, как правило, отлаживается.

Встречаются опасения, что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникать задержки перечисления пособий, однако это неоправданные переживания. Кстати, одно из преимуществ системы прямых выплат это прозрачность начисления средств: в рамках проекта создается кабинет застрахованного лица (работника), где будет размещаться сумма страхового возмещения (то есть пособий) с расшифровкой, как она рассчитывалась. В итоге человек будет не только своевременно и гарантированно получать пособия, но и сможет точно, до копейки, видеть, как и что влияет на размер выплаты.

Кроме того, при системе прямых выплат улучшается проверка подлинности листков нетрудоспособности, и благодаря этому существенно снижается число случаев мошенничества с поддельными больничными.

На заметку

Регионы, где на сегодня реализуется проект «Прямые выплаты»

Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области, Хабаровский край, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская, Самарская области, Республика Мордовия, Брянская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Ульяновская области, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, Приморский край, Амурская область, Вологодская область, Омская область, Орловская область, Магаданская область, Томская область, Еврейская автономная область.