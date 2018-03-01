Горный университет в 20-ке лучших!

1 Март 18:00 2018-03-01T18:12:17+03:00

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Новый рейтинг лучших университетов мира представила британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS). Это одно из самых авторитетный исследований в области высшего образования. Российские университеты по ряду разделов усилили свои позиции в этой табели о рангах. Например, заметно вырос индекс репутации отечественных вузов среди работодателей. В общей сложности 124 факультета различных университетов, которые ранжировались в этом исследовании, набрали средний балл 79,21. Для сравнения в прошлом году этот показатель составлял 74,78. Этот критерий говорит о том, насколько высоко ценят выпускников тех или иных вузов работодатели.

Кроме того, в докладе отмечается, что российские вузы по-прежнему дают знания мирового уровня в ряде специализированных предметных областей. Здесь стоит отметить Санкт-Петербургский горный университет, он занял 16 позицию по предмету «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность». Национальный исследовательский технологический университет МИСиС в этой же дисциплине расположился на 30 место.

- Мы второй год подряд попадаем в топ-20 предметного рейтинга QS, - подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко. – Для нас это не самоцель, а признание эффективности выбранной стратегии развития. Конечно, мнение столь авторитетного агентства для нас очень важно, оно подтверждает, что первый высший технический вуз страны входит в число лучших профильных университетов мира.

Санкт-Петербургский горный университет показал наилучший результат среди всех отечественных вузов. Самый высокий показатель Московского государственного университета это 18-я позиция по разделу «Лингвистика». Всего же наши вузы представлены в 8 дисциплинах. Аналитики Quacquarelli Symonds приходят к выводу, что сильные стороны российского образования это по-прежнему физика и астрономия (в мировой рейтинг попало 15 высших университетов), информатика (10 университетов), математика (9 университетов) и современные языки, машиностроение, химия (по 8 университетов).

- Наш Рейтинг лучших университетов мира-2018 отражает положительный прогресс, достигнутый российскими вузами за последние несколько лет, - говорит Бен Соутер, директор по исследованиям Quacquarelli Symonds. - Мы замечаем эффект планомерного целевого финансирования, которое получила группа амбициозных университетов, а так же их стремление стать частью мировой образовательной системы. Кроме того, отдельно стоит обратить внимание на улучшение результатов научных исследований в России. Пока это не нашло отражения в таком критерии, как «Академическая репутация», поскольку это запаздывающий показатель - должно пройти некоторое время, прежде чем в мировом научном сообществе будут признаны и оценены результаты, полученные учеными из России. Тем не менее, очевидно, что российские институты добились прогресса и демонстрируют положительную динамику в науке.