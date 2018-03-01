Иосиф Кобзон: Где набрали для дебатов такую команду позорную? И как ответ – программное выступление президента

1 Март 18:50 2018-03-01T19:36:44+03:00

Великий певец и политик в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился впечатлениями о событиях среды и четверга [аудио]

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- Иосиф Давыдович, как вам нынешнее Послание Президента России?

- Ну, как вам сказать... Достойное, как всегда. Я горжусь, что у нас президент не разменивается на мелочи и говорит достойно, отвечая за свою державу. Особенно после праймериза, который прозвучал в честь кандидатов на место президента.

- Вы имеете в виду их дебаты на телевидении?

- Да, дебаты. Это просто паноптикум какой-то. Где вообще можно было набрать такую команду позорную?

И как ответ на нее – программное выступление президента. Мне оно очень понравилось.

И то, что Владимир Путин опять затронул вопрос о культуре. Я считаю, что надо вникнуть глубоко в дискуссию по поводу закона о культуре... Поэтому будем надеяться на продолжение.

- Это Иосиф Давыдович Кобзон президента подговорил по поводу культуры?

- Нет. Владимир Владимирович давно на эту тему говорит и призывает всех деятелей культуры думать о культуре в России, не оборачиваясь ни на что. (Говоря о культуре, Владимир Путин предложил ввести программу строительства музейных и культурно-образовательных комплексов в регионах. - А.Г.)

- Вас все считают человеком военным. Как вам второй раздел Послания, такой необычный, - с визуальными элементами?

- Во-первых, давайте не забывать, что Владимир Владимирович Путин много сделал для поднятия престижа наших Вооруженных сил.

Он вернул Красное знамя Вооруженным силам, вернул гимн стране, который звучал много лет, и без всяких абсолютно сравнений могу сказать, что мы с волнением и дрожью всегда слушаем этот гимн.

Иосиф Кобзон - о Послании Президента России 00:00 00:00

Владимир Путин много сделал для Вооруженных сил, для того чтобы стимулировать их к службе, к погонам. Очень много сделал для развития детских военных учреждений, таких как кадетские корпуса и другие.

Президент уже много сделал. Нам нужно только поддержать и развить, не более того.

И еще насчет дебатов... Пускай эти дебаты, которые прозвучали по телевидению, явятся для всей страны уроком, как нужно беречь и уважать Россию и свой народ.

И не обращать внимания на все эти пресловутые угрозы Запада...

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018