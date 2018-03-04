Игорь задыхается и ему нужна помощь

СЕГОДНЯ 12:10 2018-03-04T12:10:26+03:00

У мальчика тяжелая болезнь легких, осложненная инфекцией, и для ее лечения необходимы огромные средства, которые почти собраны, осталось совсем немного

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Игорю К. 10 лет. В этом возрасте мы все бессмертны, но страшно ранимы. Мальчишка даже волонтеров уговорил нигде свою фамилию не упоминать – боится, друзья засмеют. А друзей у него много. Он для них самый компанейский, смелый, сильный. И никто не знает, как страшно Игорь задыхается, когда никто не видит.

В медицинской карте у Игоря написано «муковисцидоз». Это приговор. Генетическое заболевание, при котором легкие неумолимо забиваются слизью и плохо работают, у мальчика с рождения, и пока в мире не изобрели средства, способного его излечить. Обеспеченный необходимыми лекарствами больной может прожить лет до 50, как это и происходит в развитых странах. В России цифры гораздо хуже, даже в столице.

Он отличник, ему все интересно. Писатель, наверное, сказал бы про такого – спешит жить. Но больница, дыхательные аппараты, капельницы, дикая боль в груди, слезы мамы – это часть его жизни.

Он взрослый не по годам. Знает, как ненадежны его легкие. Знает, сколько стоят лекарства, чтобы он не задохнулся прямо у родителей на глазах. Знает, как часто ему отказывают в этих лекарствах.

А недавно пришла новая беда. Синегнойная инфекция – обычная дрянь, которая так и норовит поселиться у муковисцидозников. То, что она делает с человеком, чудовищно.

Дома у него любимые коты – Мурлыка и Персик. Дома любимый дедушка, с которым они вместе любят мастерить. Мечта Игоря - стать архитектором, и строить дома, где будет много воздуха. И это не просто детская мечта – по какому-то капризу природы среди детей, болеющих муковисцидозом, огромный процент ярких талантов. Так что, может, перед нами будущий гений архитектуры. Но пока ему надо просто выжить.

Сам Игорь сейчас в больнице — ему назначен антибиотик колистин, чтобы справиться с синегнойкой. Но госпитализация рассчитана на месяц, а курс лечения — на четыре. И на оставшиеся три месяца лечения родителям Игоря придется приобретать лекарства самим, а это 428 400 рублей. Даже готовые ко всему родители не осилили эту сумму. Фонд пришел на помощь, и большую часть средств собрали, осталось всего-то 60 тысяч, но деньги нужны срочно. Пожалуйста, помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) -http://pomogi.org/how/ В назначении пожертвования не забудьте указать "для Игоря К.".

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http://pomogi.org/stories/krutov/

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