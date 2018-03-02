Увлекательно о биологии: Тимирязевская академия проводит открытые уроки для школьников

2 Март 17:31 2018-03-02T17:36:48+03:00

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В главном аграрном вузе страны стартовал новый образовательный проект для школьников - открытые уроки, которые проводят специалисты Тимирязевской академии. В увлекательной и доступной форме они рассказывают о современных биотехнологиях и отвечают на вопросы ребят.

Ещё в начале февраля ректор РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Галина Зорина выступила перед школьниками на открытом уроке, проведенном порталом «Проектория» для миллионов учащихся по всей стране. Ученые Тимирязевской академии поддержали почин руководителя вуза: главный аграрный присоединился к образовательному проекту «Университет детей», инициированный Политехническим музеем. Преподаватели ведущих столичных вузов в интересной и доступной форме рассказывают школьникам о разных профессиях. В РГАУ-МСХА проект стартовал на базе факультета агрономии и биотехнологии. Каждое воскресенье в феврале и марте аспирант кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства Иван Чуксин рассказывает о специфике работы биотехнологов. Вместе с кандидатом биологических наук, доцентом Михаилом Чередниченко он проводит серию занятий «Как клонируются растения». Уроки проходят в форме диалога: ребята отвечают на вопросы, активно спорят и делятся друг с другом своими знаниями, совершая вместе с наставниками увлекательные открытия. Как признается Иван Чуксин, он очень впечатлён уровнем подготовки школьников и их увлеченностью занятиями в Тимирязевской академии. Проект оказался настолько успешным, что РГАУ-МСХА и Политех подумывают продолжить его и организовать осенний курс занятий.

– Если хотя бы один школьник свяжет свой жизненный путь с аграрной наукой и станет новым мичуринцем или тимирязевцем, наши усилия не напрасны, - уверен аспирант.

Успешным опытом организации образовательных проектов Иван Чуксин на этой неделе поделился в Школе наставничества в Сочи, где на площадке образовательного центра «Сириус» собрались лучшие учителя России. Главной темой обсуждения стала задача формирование среди молодежи слоя технологических предпринимателей. В Сочи Иван такие рассказал о своём опыте привлечения средств на просветительские проекты. Научные фонды часто испытывают недостаток в заслуживающих внимания проектах, а талантливые молодые ученые не знают, где взять средства для реализации своих идей. Иван Чуксин знает тонкости этого процесса не понаслышке: молодой ученый сумел привлечь семь грантов для реализации своих разработок.