День рождения мажора закончился избиением врачей

2 Март 22:15 2018-03-02T22:20:26+03:00

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БИЛИ НОГАМИ ПО ГОЛОВЕ

- Ты че творишь, очкарик?! Диман, сюда! Мочи его, с..у! - пьяный мат подростков, втроем заваливших невысокого медика, перекрывает крик испуганных медсестер. Четверо женщин врассыпную несутся по коридору, судорожно крутят в дверях ключи, пытаясь укрыться от озверевших посетителей.

- Звони в полицию! - закрывая лицо руками, только и успевает крикнуть помощнице падающий доктор.

- Ах, ментов тебе вызвать? Щас! - и в сторону санитарки летит ведро с пожарного щита. Метал, словно пластмасса, разлетается на куски от удара о стену. А отморозок, вваливаясь в кабинет, месит кулаками, целясь женщине в голову…

Видео погрома в больнице №2 города Елецк, что под Липецком, на днях опубликовал следственный комитет. На самом деле все случилось в ночь на 24 января. На «скорой» в приемный покой доставили четверых парней в возрасте от 16 до 20. Самый старший - в коматозном состоянии, остальные трое - сопровождающие.

- В тот вечер компания отмечала 18-летие одного из них, - рассказала «Комсомолке» Юлия Кузнецова, пресс-секретарь Липецкого следственного управления. - Все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения, намешали крепкие напитки - водку с виски. В крови самого старшего также обнаружены следы наркотиков. Когда ему стало плохо, друзья вызвали «скорую».

...через несколько секунд к отморозку подключилась вся компания. Фото: СК РФ

Чтобы спасти пациента от отравления, молодой анастезиолог-реаниматолог, дежуривший в ту ночь, срочно взялся за промывание желудка. Но едва открыл рот «больному», чтобы вставить зонд, тот очухался. Не поняв, что к чему, стал бузить и рваться с кушетки. Чтобы буян не упал, доктор навалился сверху всем телом. Товарищи, ждавшие через стенку, услышали крики… Ну а дальше пациентами стали сами врачи: анастезиолог Михаил Хромых, санитарка Марина и прибежавший на помощь завотделением реаниматологии Ибрагим Дагиров.

Избитых медиков пришлось везти в соседнюю больницу №1 - в своей отделения травматологии нет.

- Больше всех досталось Михаилу - его били ногами по голове, - рассказал на условиях анонимности сотрудник медучреждения. - Он лежал в реанимации, выписали только на прошлой неделе. У двух других пострадавших тоже были травмы головы, у Ибрагима Шарабутдиновича рассечена губа. Их лечение заняло около двух недель. Насколько мне известно, к Дагирову потом кто-то приходил, пытались договориться. Но он мужик решительный, сразу сказал: «Ничего не выйдет».

ПОЛИЦИЯ ПРОМОРГАЛА

Как выяснилось, в тот вечер компания молодых людей отдыхала в кальянной «Че-Че». На свое 18-летие Шамси Гасанов позвал близких друзей - собралось человек семь-восемь. В заведении, где продают только пиво, гостям пошли на встречу: при заказе кальяна разрешили поставить на стол свои напитки. Алкоголь лился рекой. 20-летний Кирилл Шаталов ушел в отрыв.

У главного буяна Кирилла Шаталова в крови нашли не только алкоголь, но и наркотики. Фото: ok.ru

- Из-за Кирилла все и началось, - рассказал «КП» один из участников застолья. - Он начал неадекватно себя вести, кидался на всех, быковал. Вот его кто-то и стукнул, не из наших, из соседней компании. Девчонки испугались, вызвали «скорую» и полицию.

Но полицейских в итоге решили не впутывать. Прибывшему наряду объяснили, что друг просто перепил, вот и поплохело. Не обнаружив криминала, полицейские уехали - кому охота связываться с пьяной шпаной? Хотя сейчас уже сами «виновники торжества» жалеют, что их тогда не закрыли в кутузке. Возбуждено уголовное дело, за избиение медиков буйным пациентам грозит пять лет за решеткой. Подозреваемыми по делу проходят 16-летний и 20-летний товарищи. Старший нигде не учится и не работает, вырос в простой семье маляра. Младший в прошлом году закончил девятый класс, поступил в лицей. Говорят, на занятиях он теперь тише воды - переживает, чем дело кончится.

Именинник и еще один парень пока проходят в качестве свидетелей. Обо всех четверых известно немного, вроде бы в поле зрения правоохранителей раньше они не попадали. Однако, то, что подонки набросились на врачей гурьбой, явно говорит об опыте уличных драк.

- Шамси обычный дворовый пацан, по понятиям, - рассказал нам его приятель. - Из обеспеченной семьи. Отец держит по городу сеть палаток с овощами и фруктами (кстати, некий ИП Гасанов из Ельца получал штраф за незаконное привлечение работников-мигрантов. - Прим.авт.). Сам Шамси считает себя русским, всем представляется Димой. Сочиняет рэп, часто выступает на городских праздниках. С учебой, правда, не задалось. Из одного колледжа отчислили, поступил в другой. Но и оттуда вылетел, не осилив даже первый курс...

С празднования 18-летия Шамси Гасанова все и началось.Фото: Соцсети

Есть и те, кто уверены, что врачи сами начали драку - такую версию защитники буянов активно отстаивают в соцсетях.

- Да вы видели нашего анастезиолога - росточка маленького, в очках. Божий одуванчик! - заверила главный врач елецкой больницы Ирина Феклина. - Мы его между собой Гарри Поттером называем - такой, знаете, добрый волшебник. И отзывы пациентов о нем только положительные. А эти товарищи после всего случившегося даже не извинились перед врачами! Представляете, каково людям было после такого возвращаться на работу и всего через трое суток заступать на новую смену?

Действительно, медики после скандального случая лишь пожимают плечами: работа такая. Да и куда идти? Елец городок маленький, население около 100 тысяч. Медицина здесь одна из немногих относительно стабильных отраслей. Врачи получают чуть больше 20 тысяч.

- А если без дежурств, то на руки остается 11. Поэтому от них никто не откажется, как бы не буянили пациенты, - признался «КП» один из медиков. - Все мы ждем, что нападение на врачей законодатели приравняют к избиению полицейских. А пока этого нет, так и будет всякая шваль распускать руки...

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Трое мужчин «перепутали» медсестру с девушкой по вызову

Случаи, подобные липецкому, в нашей стране стали происходить, увы, слишком часто. Ведь после запрета вытрезвителей медикам постоянно приходится иметь дело с пьяными, агрессивно настроенными пациентами. Вот лишь несколько таких случаев, которые получили широкую огласку за последнее время.

Август 2016-го. В подмосковном Орехово-Зуево мужчина привел в поликлинику свою сестру, чтобы сделать рентген. А когда врач попросил направление, вдруг разъярился, и стал методично избивать медика, пока тот не потерял сознание. Удивительно, но судья отнесся к хулигану более чем снисходительно, дав ему всего два года ограничения свободы и 90 тысяч рублей штрафа.

23 февраля 2017 года. Ночью в больницу Великого Новгорода госпитализирован из кафе мужчин с разбитым лицом. Конечно, пьян. На повышенных тонах разговаривает с медсестрой, а потом начинает бить ее. Сначала пощечина, потом боксерский хук, немолодая женщина падает на пол. На помощь ей прибегает только санитарка - и тоже получает несколько сильных ударов в голову. Третьим пострадавшим стал охранник больницы. Благодаря видеозаписи этот случай стал достоянием общественности. Злодей получил 5 лет заключения.

Тот же месяц, Саратов. произошел еще более циничный случай. Трое здоровых мужиков вызвали на дом медсестру, а когда он зашла в квартиру, заперли дверь на ключ и приказали... раздеваться. Не хватило на девушку по вызову? Только благодаря смекалке девушки, ей удалось закрыться в ванной и вызвать на подмогу полицию. Приговор суда был суров - 8 лет строгого режима. Каждому.