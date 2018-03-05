Стивен Хокинг рассказал, что происходило во Вселенной до Большого взрыва

СЕГОДНЯ 12:18 2018-03-05T12:26:06+03:00

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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в ходе интервью с астрофизиком Нилом Деграсс Тайсоном попытался ответить на вопрос о том, что было во Вселенной до Большого взрыва.

Хокинг попытался ответить на вопрос развернуто. Он подчеркнул, что Вселенная постоянно расширяется, а до так называемого Большого взрыва около 13,8 миллиардов лет назад она помещалась в одном атоме.

“До Большого взрыва ничего не существовало. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который искривляется под воздействием материи и энергии. Мне более близок евклидов подход к квантовой гравитации, описывающий зарождение Вселенной. Согласно этому подходу мы должны заменить обычное время на время мнимое, которое представляет собой четвертое измерение пространства. Согласно Евклиду история Вселенной, существующей во мнимом времени, представляет собой четырехмерную искривленную поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя дополнительными измерениями”, - рассказал Хокинг.

По существу, точно так же, как “юг” не может существовать к югу от Южного полюса, потому что каждое южное направление ведет к этому моменту, время не может существовать “до” Большого взрыва, потому что это тот момент, когда время и пространство расширяются.

Несмотря на это объяснение, ученым еще многое предстоит узнать о Большом взрыве и множестве конкурирующих гипотез, дающих альтернативное происхождение Вселенной.