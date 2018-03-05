2018-03-05T12:26:06+03:00
Наука

Стивен Хокинг рассказал, что происходило во Вселенной до Большого взрыва

Физик-теоретик считает, что Вселенная помещалась в одном атоме
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Комментарии: comments31
Хокинг попытался ответить на вопрос развернутоХокинг попытался ответить на вопрос развернутоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в ходе интервью с астрофизиком Нилом Деграсс Тайсоном попытался ответить на вопрос о том, что было во Вселенной до Большого взрыва.

Хокинг попытался ответить на вопрос развернуто. Он подчеркнул, что Вселенная постоянно расширяется, а до так называемого Большого взрыва около 13,8 миллиардов лет назад она помещалась в одном атоме.

“До Большого взрыва ничего не существовало. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который искривляется под воздействием материи и энергии. Мне более близок евклидов подход к квантовой гравитации, описывающий зарождение Вселенной. Согласно этому подходу мы должны заменить обычное время на время мнимое, которое представляет собой четвертое измерение пространства. Согласно Евклиду история Вселенной, существующей во мнимом времени, представляет собой четырехмерную искривленную поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя дополнительными измерениями”, - рассказал Хокинг.

По существу, точно так же, как “юг” не может существовать к югу от Южного полюса, потому что каждое южное направление ведет к этому моменту, время не может существовать “до” Большого взрыва, потому что это тот момент, когда время и пространство расширяются.

Несмотря на это объяснение, ученым еще многое предстоит узнать о Большом взрыве и множестве конкурирующих гипотез, дающих альтернативное происхождение Вселенной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией